乘坐無人駕駛汽車（圖片來源：華僑網） 中評社香港6月28日電／澳門媒體廣東參訪團今上午赴南沙採訪一涉及港澳的青創基地和兩科技企業，感受企業方興未艾的魅力。



澳門媒體參訪團今上午離開廣州驅車赴南沙採訪兩高科技企業和港澳青年“創匯穀”。



“創匯穀”粵港澳青年文創社區，致力於將南沙打造成為港澳青年灣區創新創業的首選地和全面融入國家的中轉站。截至目前，“創匯穀”總簽約入駐項目團隊（企業）一百三十五個，其中港澳青創團隊八十三個（香港團隊六十五個，澳門團隊十八個）。



“小馬智行”是一家以L4／L5全自動無人駕駛為目標的人工智慧改變人頰出行方式的科技企業。二0一七年六月，該企業獲美國加州路測牌照，並區未來戰士一平方公里的市內道路實現二十四小時全自動無人駕駛。當然十月，該企業在廣州南沙設立中國總部，並計劃建立自動駕駛研究中心、體驗中心等機構。澳門媒體團成員乘座全自動無人駕駛小車親身感受先進科技的開發與應用成效。



同在南沙的“雲從科技”是中科院重慶研究院於二0一五年四月孵化而生的高科技企業，主要從事計算機視覺和人工智慧。目前，雲從科技是中國銀行業“人臉識別”應用的第一大供應商。此外，該企業還涉足公安、民航領域相關高科技技術應用的研究、測試。



澳門媒體團午後赴東莞台商子弟學校、台商大廈進行參訪。



（新聞來源：華僑報）