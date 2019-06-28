星島：積極吸海外醫科港生回流

中評社香港6月28日電／星島日報今天社論說，醫院管理局計劃本財政年度增聘約五百二十個醫生，除了照單全收兩所大學的四百九十個應屆醫科畢業生外，預計還可以增聘二十多個“外勞”，但仍不足以解決本地的“醫生荒”，應該開放更多渠道，包括吸引留學海外讀醫科的港人回流執業。



香港人口與醫生的比例嚴重偏低，每一千人只有一點九個醫生，遠低於新加坡的二點三名，由於大批公院醫生離職去私家醫院或自設診所，尋求較佳待遇和工作環境，公院醫生對人口比例更低。如果不盡快解決，每遇到流行病高峰期，又會出現病人激增而醫護捉襟見肘的境況，令雙方都怨氣爆炸。



公院醫生不勝負荷，雖然當局鼓勵退休或私家醫生到公院兼職，但是紓緩效用極為有限，中文大學亞太研究所今年普查全港一萬三千多個醫生，其中有回覆問卷的八百多個醫管局醫生中，有六成萌去意，而超過一半已離開醫管局的受訪醫生表示，主要離職原因是工作量超重。



多渠道為公院引新血



由二〇一三年至今，公院已經流失了約一千七百個醫生，只有少數人是退休，絕大部分是“跳槽”，到上一財政年度，流失率達百分之六，創下了十一年新高。



上一財政年度公院流失了二百四十四個醫生，本財政年度醫管局計劃增聘五百二十人，公院醫生人數有望出現淨增長，但未足以追補近年累積下來的短缺和應付服務需求增長，最明顯是輪候專科排期仍然過長。