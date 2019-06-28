菊系前官員啟動罷免韓案　先收集連署書

“Wecare高雄”召集人是前高雄市文化局長尹立。(中評社 資料照) 中評社台北6月28日電／“Wecare高雄”發起罷免中國國民黨高雄市長韓國瑜行動，為了方便高雄市民取得罷免書，已向統一和全家兩大超商申請雲端列印代碼，民眾只要到超商使用機台，就可列印罷免連署書，至6月30日上午11點前有效，填妥後寄到指定郵政信箱，即可完成連署。根據台媒報道，“Wecare高雄”團隊要挑戰第一階段就募集30萬份連署書。



“Wecare高雄”由前高雄市文化局長尹立擔任召集人，是“總統府”秘書長陳菊子弟兵，去年11月高雄市長選戰激烈時期，辭去文化局長職務，轉投入民間發起“We Care高雄”行動。



高雄市2018市長選舉人數約228萬人，罷免韓國瑜第一步要先有將近2.2萬提議書（原選舉區選舉人總數百分之一以上），第二步要有約22萬連署書（原選舉區選舉人總數百分之十以上)，第三步是公民行使罷免權須達57萬票門檻(有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過)



根據《自由時報》報道，“Wecare高雄”團隊說，雖然選罷法已經修法，但罷免六都的市長絕對不是簡單事，第一階段雖然只要百分之一的投票人數（22814人）連署提案即可，但考量“中選會”進行查核時，會剔除資格不符者，所以至少要3萬人。



為了確認提案真的會通過成功，“Wecare高雄”團隊要挑戰第一階段就募集30萬份，前3萬份作為法定提議人，接續的27萬人屆時通知成為連署人，確保罷免韓國瑜能夠成案，不會胎死腹中。



