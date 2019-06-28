國防部回應試射巨浪3導彈：科研試驗很正常

中評社北京6月28日電／針對6月初中國是否進行了“巨浪-3”新型潛射洲際導彈的海上試驗活動，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校27日在例行記者會上回應記者問詢時稱，“我們按計劃進行的科研試驗是正常的”。



6月2日凌晨，山東、山西、河南、河北等多地均發現天空中出現“發光不明飛行物”，“一顆如彗星般的明亮物體，拖著長長的尾巴在空中疾飛而過”。就在外界對這種神秘天象猜測紛紛時，火箭軍和中國海軍官方賬號3日夜間同時調侃這次疑似導彈試射的“UFO天象”，讓外界大呼“懂了”。



《環球時報》報道，消息一經曝光便引發外界持續關注。外媒猜測，這是中國“巨浪-3”潛射導彈的試驗發射。記者27日詢問國防部發言人能否證實該消息真實性時，任國強回應稱，“我們按計劃進行的科研試驗是正常的，這些試驗不針對任何國家和特定目標。中國一貫奉行防禦性國防政策和積極防禦的軍事戰略，發展武器裝備是為了滿足維護國家安全的基本需要。”



根據慣例，這是官方對此消息給予證實的一種表達方式，意味著官方首次證實了“巨浪-3”導彈的試驗。2018年年底，美國媒體援引美國國防部官員消息稱，中國在當年11月下旬進行了“巨浪-3”潛射洲際導彈的首次試射。在2018年12月國防部例行記者會上，有記者詢問“據美方報道，中國於11月底首次進行‘巨浪-3’潛射洲際彈道導彈的試射。請問能否證實？”當時國防部新聞發言人吳謙大校的回答是“我沒有需要發布的信息。”



目前中國官方並沒有對外宣布“巨浪-3”導彈的性能。西方猜測，“巨浪-3”的射程超過1.2萬公里，可攜帶多達10枚分導核彈頭，突防能力和命中精度也更高。軍事專家李傑27日對《環球時報》記者表示，這次試射成功表明中國潛射洲際彈道導彈家族增加了新的成員。美國、俄羅斯都已經擁有大量潛射洲際導彈。中國在此方面有所發展，但數量有限，而且中國始終奉行在任何時候、任何情況下都不首先使用核武器的政策，無條件地承諾不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。



此外，針對殲-10戰鬥機首次現身西沙永興島的報道，任國強表示，中方在自己的國土上部署設施、開展訓練，都是主權國家的正當權利，合法合理合情，有關方面不必大驚小怪。

