蔡系大法官佔三分之二　學者憂影響深遠

“立法院”行使大法官同意權開票統計表。（中評社 資料照） 中評社台北6月28日電／“立法院”昨天通過蔡英文提名的4位新任大法官人事同意權案，從今年10月起，15名大法官中將有11人是蔡英文提名，佔三分之二，超過“釋憲”所需門檻，馬英九提名的剩下4人。日後面對黨產條例、刑法通姦罪、死刑是否違憲等社會上具高度敏感的“釋憲”聲請案，結論影響深遠。



政大法律系副教授廖元豪接受台灣媒體訪問指出，蔡英文提名高達11位大法官，跨過釋憲和宣告政黨違憲解散的三分之二門檻，凸顯憲法設計上的問題。



蔡英文提名蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎及楊惠欽擔任新任大法官，國民黨“立委”認為大法官被提名人立場偏頗，質疑蔡英文想要綠化大法官，且蔡英文任期只剩不到1年的時間，應該自我克制權力，國民黨“立院”黨團全員退席抗議，拒絕替大法官人事案背書。



目前大法官待審的矚目案件包括軍公教年改及不當黨產條例。軍公教年改案由38名立委聲請釋憲，已定下月24、25日言詞辯論，8月23日前會有合憲與否的結論，也就是說，作成解釋時新提名的4人尚未上任，馬英九政府提名的大法官仍過半。



民進黨政府制定“政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例”（不當黨產條例），台北高等行政法院合議庭就中投及欣裕台、婦聯會被認定為國民黨附隨組織案各別聲請釋憲，並裁定在大法官作出解釋前停止審理。



不當黨產條例是否違憲，將由新任大法官解釋。至於前年底上路的促進轉型正義條例，目前無相關聲請釋憲案。