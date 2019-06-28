歐最大頂尖保險科技會議DIA將登陸香港

中評社香港6月28日（記者 張心怡）歐洲最大及頂尖的保險科技會議DIA將於2019年12月11至13日首度登陸亞洲。會議獲ZA Tech Global Limited（ZA Tech）全力支持，在坐擁維港兩岸活力景緻的啟德郵輪碼頭舉行。ZA Tech為中國首家互聯網保險公司 — 眾安在線財產保險股份有限公司（港交所股份代號：6060）與軟銀願景基金共同成立的科技公司。公司面向全球市場提供技術服務，協助保險公司和新興互聯網公司進行數碼保險升級。



DIA創辦人之一Reggy de Feniks先生早前於DIA阿姆斯特丹站宣佈了這項消息。ZA Tech首席執行官宋玄壁先生亦同台出席活動。ZA Tech是DIA香港站的主合作夥伴，亦是將這項保險科技盛事帶到亞洲的發起者。



會議將匯集來自亞洲、歐洲及美國的行業領袖，以及超過50間來自全球各地的保險科技公司，展示及介紹他們的創新方案。屆時，與會者將以DIA廣為人知的純演示模式，於8分鐘內作現場產品演示，期間不能使用PowerPoint簡報。



每年DIA的會議都會吸引眾多保險集團公司、頂尖風險投資公司的高層主管和行業領袖參加，在歐洲享有盛譽。這次DIA首度登陸香港，將成為亞洲保險業創新者與世界級保險集團、頂尖風險投資公司交流的最佳場所。



DIA創辦人之一Reggy de Feniks先生表示：“我們以加速保險業創新為使命。西方國家可以借鑒亞洲地區的發展，反之亦然，因此將DIA拓展至亞洲是理所當然的事。DIA歐洲站每年吸引來自50多個國家的2，200多名參加者。這次活動很榮幸得到眾安作為主合作夥伴的鼎力支持，令我們可以首次來到亞洲，並在香港舉辦這個令人振奮的活動，加速全球保險業創新。”



ZA Tech首席執行官宋玄壁先生表示：“眾安作為全球保險科技的先驅，很高興能與DIA攜手合作，連接西方和東方的保險科技生態圈，為亞洲的保險科技公司提供國際級的舞台。眾安一直致力於服務香港社會，支持大灣區建設，這次把DIA引入香港，將很好的促進整個亞洲保險科技的發展。”