時力挺柯　徐永明：雙子星、陽信應同一標準

時代力量黨“立委”徐永明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月28日電（記者 黃筱筠）港商南海控股投資台北車站特定區雙子星案，遭“經濟部”投資審議委員會以“不利“國安”為由駁回。無黨籍台北市長柯文哲質疑南海控股也有投資民進黨中常委陳勝宏經營的陽信銀行，並火大轟“國家主權意識，在我看來都是屁話”。民進黨“立委”王定宇上午受訪替陽信說話，這是“黑輪比雞腿” ，陽信銀行是民間公司，南海控股買陽信股權大概2.86%，資金合於規定，也不是“國家”資本。他強調，回到法規來看，對的就對的，錯就是錯。



至於柯文哲批評“國家主權”是屁話，王定宇則說，“國家主權”是2300萬人賴以發展的根本 ，就像空氣，失去空氣就知道多重要。



時代力量“立委”徐永明上午受訪也贊同柯文哲說法，柯市長不要氣，北市府花幾千萬做調查，柯可以把資料拿出來跟“經濟部”對質，“經濟部”說中資就是中資，那就一套標準，雙子星不行，陽信可以嗎？ 雙子星是中資，陽信就不是嗎？蔡政府要一套標準。



媒體詢問綠委王定宇提及南海控股只有投資陽信大約3%，且陽信是非上市上櫃的銀行？徐永明說，如果是中資的話，連1股都不行買，百分比、控制權都是轉移焦點。中資可以買台灣未上市銀行嗎？蔡英文要柯市長吞下去，那就要同套標準。



對於柯文哲質疑陽信，時代力量“立委”也質疑陽信，王定宇表示，他們有他們的策略我們尊重。都是可以監督，但要按照事實講，他也不喜歡中國投資，但陽信是民間公司，股權沒超過10%。雙子星怎麼會類比陽信。雙子星是重要資產、大門，是新台幣600億元的計劃，這家公司用10億就拿去，補件又那麼慢，一送進來投審會就審查了，並沒有拖延。



王定宇也說，可以去看美國投審會，怎麼審查近年中資要買美國石油公司、科技公司，一個個都被否決，對“國家”資產需要多一點謹慎。就像101大樓當時有疑似中資要進來，當時柯文哲就反對，希望柯市長態度前後一致。