中評鏡頭：長榮空服罷工第九天　心理戰上場

長榮空服員罷工邁入第九天，工會上午在桃園南崁長榮航運總部罷工現場，表達相關訴求。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月28日電（記者 黃文杰）長榮空服員6月20日發起罷工，今天邁入第9天，桃園市空服員職業工會已經展現誠意，透過民主討論，修正八項訴求中的三項訴求，包括禁搭便車、日支費、勞工參與治理等都釋出善意，長榮航空表示，這些訴求內容還要經過內部評估、精算可行性，目前還未確定協商日期及地點。



長榮航空公司從6月20日起取消大部分航線，至今只能維持原來約3至4成的營運量，隨著罷工進入持久戰，未來7月進入暑假期間後，營運將更受重創。



不同於2016年華航空服員罷工，屬於辦公營性質，當時罷工持續了三天。



長榮航空是真正全民營企業，政府依法不得任意介入，讓罷工成為勞資雙方的真實對決，罷工天數迄今持續九天。



長榮擁有資歷雄厚的法務團隊與強硬領導的高層，在罷工隔天隨即控告，向工會求償每日3400萬台幣（約113萬美金）的天價。



面對長榮航空的威權領導，工會幹部不斷自我鼓勵，昨晚在罷工現場，一人手拿一朵玫瑰花，在《晚安台灣》、《島嶼天光》音樂陪襯下，互給彼此安慰擁抱、加油打氣，甚至有罷工空服員因此感動落淚，場面溫馨。



長榮航空對於參與罷工的空服員，也展開心理戰與文宣戰，雙方透過三寶（護照、台胞證及員工識別證）的爭奪，工會宣示罷工決心，長榮航空希望裂解工會的團結。



廠區內升起“回家吧”熱氣球，桃園空服員工會隨即製作“我們還看不見回家的路”海報回應，雙方隔空文宣交戰，成為罷工行動中特別的焦點。



長榮空服員罷工今天邁入第九天，明天就是桃園市空服員職業工會先前對外表示，每10天重新投票一次，決定要不要繼續罷工的重要日子。



上午位於桃園南崁航運總部門口罷工現場，工會輪班喊“空服員，團結；空服員，戰鬥；長榮罷工，一定成功”。