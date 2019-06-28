與劉結一見面?柯文哲：目前沒有安排

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月28日電（記者 鄭羿菲）2019上海—台北雙城論壇即將在7月4日至5日舉行，無黨籍台北市長柯文哲預計3日就率市府官員啟程，外界也關注會不會與大陸國台辦主任劉結一會面。柯文哲28日受訪時表示，下午會公布雙城論壇的行程，目前講好的行程，並沒有特別安排與國台辦官員見面的時間。不過，以他2017年的經驗，他們要做什麼，我們沒辦法去管對方的行為。



至於會不會擔心從雙城論壇回來後被抹紅？柯文哲輕鬆地笑說，回來？他不用回來才擔心啊，還沒出發就已經很擔心了。媒體追問陸委會說與大陸官員見面沒有不期而遇，只有刻意安排，有覺得中央出手？柯文哲頗為無奈道，反正⋯⋯反正⋯⋯對啊，隨時都在出手。



2019上海—台北雙城論壇即將在7月4日至5日舉行，柯文哲也將在7月3日親自出席晚宴，議題鎖定在經貿、創新、產業交流，並以“創新、合作、未來”為主題，向下延伸出“生物科技產業交流分論壇”、“醫學科技發展分論壇”、“文化分論壇”、“青創與智慧城市分論壇”等四個分論壇，分別探討城市未來的發展模式。



柯文哲28日在北市府進行交通會報前接受媒體訪問時，被問到會不會與大陸國台辦主任劉結一見面，柯文哲表示，下午我們會公布雙城論壇的行程，跟對方的行程大約都談好了，只剩下幾個吃飯的地點還沒決定，其他主要行程下午就會公布，目前跟對方講好的行程，並沒有特別安排國台辦官員的見面時間。



柯文哲強調，不過，以他參加2017雙城論壇的經驗，他們要做什麼，你也管不了，我們目前的行程都沒有跟對方國台辦官員見面的行程。媒體追問是不是代表不排除與劉結一見面？柯文哲說，不會啦，我們也沒辦法去管對方的行為，但我們還是會盡我們的力量去遵守我們這邊的規則。