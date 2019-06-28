菊系吳宏謀下台後頻高升　徐永明指政壇奇觀

時代力量黨立委徐永明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月28日電（記者 黃筱筠）中華郵政公司上月爆發智慧物流營運中心招租爭議，董事長魏健宏、總經理陳憲著為此下台，董事長一職已宣布由“交通部”前部長吳宏謀接任，今天正式就任。國民黨以及時代力量對於此人事今天再度砲轟，時代力量“立委”徐永明夠批評，這是政壇奇觀。



徐永明說，吳宏謀在高雄當副市長時，因為氣爆下台，結果到“行政院”當“政務委員”，因為火車普悠瑪翻覆下台，現在又當中華郵政董事長，“會讓人覺得政治責任是不是屁！”負責任下台，但是官位越來越大。



去年10月火車普悠瑪翻覆造成18死、兩百多人輕重傷，吳宏謀請辭獲准。五個多月後吳又回來接掌中華郵政董座。



國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗也說，吳宏謀是非常特殊的例子，他能在政壇發展完全是靠“總統府”秘書長陳菊，每次負責下台，又上去，只有民進黨敢用這樣的人，前陣子為了普悠瑪下台，現在又接任中華郵政董事長。



曾銘宗更批評，吳宏謀有任何金融背景嗎？中華郵政存款超過新台幣6兆，他一前陣子才為了普悠瑪下台，現在又接下中華郵政， 國民黨不能接受。



民進黨新潮流“立委”郭國文則緩頰說，中華郵政董事長不見得比“交通部長”大，但是好的政務官很難找到，因為政治責任下台，不見得是完全他的錯，要拉長時間來看，社會大眾是否信服。“哪個位置到哪個位置，可能是一個工具人，也不見是升官的表示”。