栗戰書同常委會會議列席代表座談

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月28日電／中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書27日同列席十三屆全國人大常委會第十一次會議的全國人大代表座談，聽取對立法工作的意見建議，研究加強人大立法工作。他強調，要認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，在立法工作中貫徹群眾路線，反映人民意願，充分發揮人大代表作用，努力做到立法為了人民、依靠人民、造福人民、保護人民。



55位代表大多來自基層一線。大家紛紛發言，結合履職實踐介紹參與立法工作的經驗體會，圍繞擴大代表參與立法工作的覆蓋面、健全代表參與立法工作機制、強化代表自身建設、切實提高參與立法工作能力等提出意見建議。栗戰書認真傾聽，不時插話同大家深入交流。他說，立法是法治的前提和基礎。做好新時代立法工作，必須堅持人民主體地位，貫徹以人民為中心的發展思想，不斷滿足人民群眾對民主、法治、公平、正義、安全、環境等方面的需要，用法治保障人民權益，增進人民福祉。這是立法的價值取向，也是社會主義法治的力量源泉。



栗戰書指出，人大代表作為國家權力機關組成人員，代表人民參加行使立法權、參與立法工作，使命光榮，責任重大。尊重代表主體地位，擴大代表對立法工作的參與，這是人民當家作主的重要體現。要認真聽取代表反映的情況，發揮代表專業特長，積極研究采納代表提出的意見建議，共同提高立法工作質量，讓立法更好地接地氣、察民情、聚民智、惠民生。



栗戰書指出，經過多年探索實踐，代表參與立法工作已經有了一套比較成熟的機制和做法，要堅持下去並在實踐中繼續創新完善。要把辦理代表議案建議與編制立法規劃計劃、制定修改法律更緊密地結合起來，邀請更多人大代表參與常委會立法工作，利用信息技術為代表參與立法工作搭建便捷高效的平台。要做好代表服務工作，自覺接受代表監督，依靠代表提高常委會工作水平。



栗戰書強調，人大代表要提升政治站位，強化責任擔當，從履行法定職責、不負黨和人民重托的高度，認真負責地參加行使立法權、參與立法工作。要自覺學習貫徹黨的創新理論和黨中央決策部署，學習法律和其他方面的專業知識，提高參與立法工作的能力和水平。要深入調查研究，廣泛收集群眾意見，結合專業特長進行認真思考，努力提出高質量的意見建議。要結合履職實踐，講好人大故事、立法故事，使立法過程成為宣傳法律、弘揚法治精神的過程。



中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨主持座談會。



（新聞來源：人民網）