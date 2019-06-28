再批蔡政府　柯文哲：駁雙子星案3秒就夠了

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月28日電（記者 鄭羿菲）“經濟部”投審會以“國安”疑慮”駁回位於台北車站特定區，涉7鐵共構，投資總額新台幣600億元的雙子星開發案，而無黨籍台北市長柯文哲27日中午痛批“國家願景跟主權意識都是屁話”。柯文哲28日受訪時解釋，要用這個理由3秒就夠了，不用5個月，下次找好一點的理由好不好？他批評，台灣的整體利益、人民的最大福祉，應該是執政的思考，而不是說你不聽話就把你怎麼樣，這不是好的執政態度。



被問到前“行政院長”張善政在臉書聲援雙子星，稱“行政院長”蘇貞昌是“新一代卡神”，柯文哲不耐地道，他沒什麼意見啦，算了、算了⋯⋯媒體追問中國國民黨的連勝文也幫雙子星講話，連是真心的嗎？柯文哲皺眉詫異地說，你怎麼這麼壞心？為什麼人家講話就問是不是真心的，這樣嘛，心存善念、盡力而為。



“經濟部”投審會26日下午認定南海發展與中國大陸關聯極深，認定不利“國家安全”，駁回雙子星案。若南海控股有異議，可在30天內向“行政院”提起訴願。投審會也檢討南海控股先前入主陽信銀行是否涉及“國安”疑慮，但因當時經營者與現在結構完全不同，且股權比例僅占3.04%，沒有實質控制力，為2件案子不同之處。投審會將一併檢討是否涉及“國安”，最後將由委員會決議。



柯文哲28日在北市府進行交通會報前接受媒體訪問時，被問到雙子星開發案因“國安”疑慮駁回，但2015年頂新出售101股權柯文哲也曾以“國家安全”為理由投下反對票，是立場改變了嗎？



柯文哲淡定地回應，他沒有變啊，問題是他上一次只花3秒就決定了，而民進黨要花五個月，問題在這啊！媒體追問雙子星案是因為蔡英文的關係而被駁回？柯文哲嘆道，他不願意做揣測，如果要用“國家安全”、國家主權當理由，3秒就夠了，不用5個月啦。至於昨天中午柯市長稱“國家願景跟主權意識都是屁話”，柯文哲解釋說，你要用這個理由駁回雙子星案需要5個月嗎？所以下次找好一點的理由好不好？



柯文哲說，其實要怎麼樣他都沒什麼意見，但是你拖5個月，他就要開始抱怨，以北門為中心的西區門戶計劃都做好了，現在鐵道博物館什麼時候會好？還有郵政博物館、雙子星，奇怪，我們台北市的部分通通都做好，涉及中央的部分到底要拖到何時？



媒體追問為什麼不喜歡辣台妹作風？柯文哲指出，他覺得國家還是需要穩定，“仇恨與恐懼是政治動員最便宜且有效的方法，但是對台灣的長期整體利益而言是不好的。



至於台北市政府與中央有關的重大建設案件除了雙子星外，還包括大巨蛋、社子島防洪計劃等，會不會擔心也被卡？柯文哲認為，“台灣的整體利益、人民的最大福祉，應該是執政的思考，而不是說你不聽話就把你怎麼樣，這不是好的執政態度。”