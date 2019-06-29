高原種樹比養娃難？玉樹州創綠色奇跡

兩岸記者走進玉樹這片高原千畝林木良種繁育實驗基地（中評社 李娜攝） 中評社玉樹6月29日電（記者 李娜）“環境就是民生、青山就是美麗、藍天也是幸福，要像保護眼睛一樣保護生態環境，像對待生命一樣對待生態環境。”6月27日，6月27日，兩岸記者一走進玉樹這片高原千畝林木良種繁育實驗基地，就聽到玉樹州林業局幹部複述著習近平總書記的這番話。



2015年，玉樹州委、州政府將原災後重建規劃的德卓灘產業園區調整為2000畝的林木良種繁育實驗基地建設用地。如今在這片海拔3700米的高原之上，栽植有各類苗木71萬株、密植花灌木36007墩，不同於高原樹種的單一化，這里約有河北楊30000株、青楊雄株7000株、小青楊3000株、青海雲杉27萬株，培育藏柳400000株、密植丁香31007墩、榆葉梅2500墩、珍珠梅2500墩。



但在高原種樹並不簡單，在玉樹州有句話是說“種一棵樹，比養一個娃還難！”青海玉樹州林業和草原局局長昂江多傑對兩岸記者介紹說，高原地區的樹苗生長速度一來慢，二來存活率低。所以，昂江說在高原地區育苗植樹，要花出養娃娃的精力，關心關注它的喝水吃飯問題。不到四年的時間，現在這塊土地裡的樹苗存活率破了玉樹州林木存活率歷史記錄，達到了成活率90%以上，可謂創下“綠色奇跡”。



據了解，該林木良種繁育實驗基地的建成，能夠較好地拉動當地經濟內需，具有較好的社會效益、經濟效益和生態效益，促進玉樹林業產業調整形成規模發展，對今後城鎮造林綠化建設提供優質適宜樹種苗木需求，降低苗木成本，提高苗木成活率，為建設綠色玉樹家園、改善城市環境，提升居民生活質量，支撐林業建設發展，充分展現社會主義新玉樹綠色嶄新面貌具有重要的特殊意義。