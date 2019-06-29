綠色感恩生態報國　玉樹兒女守護三江源

走進三江源紀念碑（中評社 李娜攝） 中評社玉樹6月29日電（記者 李娜）6月19－28日，全國台聯組織兩岸媒體記者走進大美青海，其間參訪了位於玉樹藏族自治州的三江源紀念碑，了解三江源保護區的生態文明建設。



三江源自然保護區紀念碑聳立於青海省玉樹州結古地區，也是“唐蕃古道”的通天河渡口。紀念碑的建造寓意深遠，碑體高6.621米，象徵長江正源地格拉登東雪峰66621米的高度；基座面積363平方米，高4.2米，象徵三江源保護區36.3萬平方公里的面積以及三江源4200米的平均海拔；碑體由56塊花崗岩堆砌而成，象徵中國56個民族；碑體上方兩只巨型的手，象徵中華兒女保護“三江源”。



紀念碑選址在玉樹，是因為玉樹州全境都在三江源自然保護區，占保護區總面積的73.6%，長江、黃河、瀾滄江的正源也都在玉樹境內。



兩岸記者在這裡見到了三江源保護區的老護林員西然，他已經在此守護40餘年，每天長達12個小時的巡護是他的工作日常，“山上跑的、水裡游的”都在西然的巡護範圍，到了冬季，他則承擔起防火職責。西然作為這裡“守護者”，他也親歷了九年前的玉樹大地震，他說現在的三江源公園相比地震前發生了很大的變化。



“守護好三江源，保護三江源的生態環境，用綠色感恩、生態報國，我們會像對待自己生命一樣保護三江源的生態環境。”青海玉樹州林業和草原局局長昂江多傑說。



據了解，因為經歷了4.14地震浩劫的玉樹人清醒的認識到“綠水青山”就是“金山銀山”，按照青海省委、省政府提出了建設全國生態文明先行區的戰略部署，抓住三江源國家公園體制試點的機遇。三江源生態文明建設開啟了新篇章，使支撐民族長遠發展的“中華水塔”堅固又豐沛。