藍高雄議會總召曾俊傑跟進挺郭　7月辦座談

國民黨高雄市議會黨團總召、議員曾俊傑。（中評社 資料照) 中評社高雄6月28日電／爭取中國國民黨2020初選提名的高雄市長韓國瑜面臨同黨高雄市議員“倒戈潮”?繼高雄白派的國民黨高市議會副議長陸淑美昨天率先表態“挺郭不挺韓”，國民黨高雄市議會黨團總召曾俊傑今日也表示，7月初將為前鴻海董事長郭台銘舉辦基層座談會。



與前“立法院長”王金平交情深厚的國民黨高市議會副議長陸淑美提出“挺郭不挺韓”的理由是，韓國瑜去選“總統”，不管是否選上，高雄很可能再被綠營攻占；如果韓選上“總統”，市長勢必補選，如果韓沒有選上，綠營一定設法罷免韓，國民黨好不容易收復的高雄市，恐怕會再度失去。陸淑美表態被外界認為是“郭王結盟”的前兆。



而“ 公民割草行動”與“We care高雄”粉專社團都發起罷免韓國瑜，之前各自號召網友參與連署，今日起二合一，開始攜手合作，打算一過今年12月25日，韓國瑜就職滿一周年，即依公職人員選舉罷免法的規定啟動罷免程序。此一行動讓韓國瑜面臨“內外交迫”的困境。



連任四屆高雄市議員的曾俊傑一直不贊同韓國瑜參選2020，日前議會質詢時曾表達期待韓國瑜繼續當市長的看法。而他“挺郭不挺韓”的理由與陸淑美類似。他說，高雄中小企業對韓有信心，如果高雄市長不是韓國瑜，那些想來投資的、想到高雄置產的，還願意來嗎？萬一市長還換回民進黨，又回到去年之前的“原點”，高雄的中小企業怎能不憂心？即使韓國瑜能當選“總統”，也未必會專注高雄，企業人士未必會投資高雄，可能轉到其他縣市。所以他挺郭台銘參選“總統”，希望韓國瑜續留高雄。



根據《聯合報》報道，曾俊傑說，最近他和郭台銘見過面，相談之下知道郭有很多理念，但好像一般民眾還不是很了解，所以要在7月8日初選民調之前，在高雄安排一場座談會，邀請郭台銘和高雄基層交流，讓大家了解郭的理念。