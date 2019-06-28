美麗島2020民調：蔡英文大勝藍白

2020年大選各種競選組合支持度的民調結果。（照片：美麗島電子報） 中評社台北6月28日電／美麗島電子報28日發布6月民調，針對2020大選，三人競逐支持度：蔡英文35.7%、韓國瑜28.5%、柯文哲18.8% ；蔡英文33.3%、郭台銘24.7%、柯文哲18.4% 。二人對決支持度：蔡英文45.3%、韓國瑜35.9% ；蔡英文39.2%、郭台銘34.7%。不論任何組合都是蔡英文勝出。



但民眾對整體經濟現況21.3%認為好（2006年6月調查迄今最高值為2011年1月的24.9%），比上月增加2.6個百分點，68.9%認為整體經濟現況不好，比上月減少1.7個百分點，未明確回答有9.9%。經交叉分析得見民進黨與時代力量黨的支持者超過4成認為整體經濟現況佳（同時各有47.5%與59.6%持相反看法）明顯迥異其他各群民眾的看法。



至於蔡英文信任度與執政滿意度，有42.5%信任，比上月調查陡增7.6個百分點，47.2%不信任，比上月減少4.9個百分點，未明確回答有10.2%。經交叉分析男性、或設籍雲嘉南與高屏、或20至29歲與70歲以上、或泛綠民眾對蔡英文的信任高於不信任，而桃竹苗與基宜花東離島、或40至59歲、或專科學歷、或泛藍民眾超過5成4不信任蔡。至於中立民眾28.1%信任蔡，不信任的有50.2%，



調查顯示38.0%民眾滿意蔡英文執政表現，比上月增加5.4個百分點，不滿意的有53.0%，比上月調查減少4.5個百分點，未明確回答有9.0%。經交叉分析對蔡英文執政滿意超過不滿意的是雲嘉南、或20至29歲、或泛綠民眾，而桃竹苗與基宜花東離島、或30至59歲、或專科學歷、或泛藍與中立民眾至少5成9不滿意蔡執政表現。