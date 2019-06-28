綠發動罷免　韓國瑜提上任6個月成績單

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜上任屆滿6個月，市府今天以“施政亮點政績 高雄夢想號啟航”為主軸召開記者會，就14項施政亮點政績向高雄市民報告。韓國瑜表示，自他上任迄今，為了喚醒高雄這沉睡的巨人，可謂日以繼夜，不眠不休，努力來為高雄打拼，這半年的施政成績，不論是招商引資、外銷農漁產品還是發展特色觀光，可說是成果豐碩。



面對綠營發起的罷免案，韓國瑜市長率領市府團隊揭示14項施政亮點，其中，“首富經濟”的施政亮點，在農漁訂單交出漂亮成績單，韓近來致力為農漁業找出路、拓商機，開啟“南南合作”、打開外銷通路；在招商引資方面，累計投資洽談超過3，600億元，新增投資案達700億元，增加超過6，000個就業機會，而和發產業園區也新增17家廠商進駐及總投資達204億元。



韓國瑜強調，為了給市民朋友一個安全回家的道路，市府刨鋪135條道路，並配合鐵路地下化，拆除多座陸橋及填平左營地下道，此外，在整治水患、照顧弱勢族群、改善空汙及建置醫療觀光等各方面成果上，績效斐然，因此，在就職屆滿6個月之際，向市民朋友報告相關施政成果亮點，在市府團隊的努力及市民支持，許多改變和成績大家有目共睹，高雄夢想號即將啟航，帶領高雄走向榮耀，邁入下一個全新的里程碑。



高雄市政府新聞局今日公佈韓國瑜市長上任滿六個月之施政亮點，並細數這半年來市府團隊的施政成果，包含開闢道路，貫徹路平、推動特色觀光、開拓外銷通路、招商引資、報編產業園區、拆除陸橋、防洪治水、優化捷運路網、健全偏鄉醫療路網、啟動珍珠計劃、改善空汙、簡化行政流程、夜宿傾聽市民心聲及建置醫療觀光等14項施政措施及成果。



道路交通方面，韓市長兌現競選承諾，貫徹路平，迄今已刨鋪135條道路，改善面積183萬平方公尺（較去年同期增加95%），並開闢道路累計3.5萬平方公尺，如岡山區縣道186線拓寬工程及林園區仁愛路拓寬工程，此外，配合鐵路地下化，拆除多座陸橋及填平左營地下道，快速縫合遭鐵路分割之空間；捷運紅線岡山路竹延伸線（二階）綜合規劃及黃線可行性研究報告，分別獲“交通部”審議及“行政院”核定，市府也動用第二預備金，啟動捷運紅線小港林園延伸線可行性研究。