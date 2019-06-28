長榮航罷工第九天　工會不證實勞資已碰面

長榮空服員罷工邁入第九天，南崁航運大樓罷工現場，工會輪班值勤，堅持下去。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月28日電（記者 黃文杰）長榮空服員6月20日發起罷工，今天邁入第9天，何時可以落幕？外界都期待六月底之前，桃園市空服員職業工會常務理事王美心上午受訪，不小心說溜嘴，透露雙方有私下協調。不過雙方能不能上談判桌？可能還有變數。



桃園空服員職業工會原本規劃今晚於台北長榮海運前舉辦“挺長榮空服員罷工晚會”，讓支持空服員的家屬、民眾、旅客的聲援力量被看見，但工會稍早表示，因昨日發布活動之後，有人留言挑釁，怕這些人到現場造成晚會活動有狀況，因此臨時決議取消晚會。



明天就是長榮航空空服員罷工第10天，空服員工會今天表示，將於明後兩天舉辦投票，至於投票詳細內容，將於今天下午4點對外說明。至於長榮航空表示，已經有不少空服員要拿回三寶，工會也表示，昨天下午護照數量突破2300本，會員仍團結一致，實際退回三寶的數量遠低於長榮所說。



長榮罷工第9天，到底會不會如“交通部”次長王國材所說在6月底落幕？外界都引頸盼望。王國材上午出席中華郵政董事長交接典禮時表示，目前是“勞動部”在協商，“交通部”只負責把疏運計劃做好，工會已經把訴求寫得很清楚，相信很快會有結果，目前比較擔心今年觀光目標是1200萬人，現在許多國際觀光客不來，希望月底能夠落幕。



桃園市空服員職業工會上午突然召開記者會，宣布今天在台北舉辦的“一起陪長榮空服員罷工晚會”取消，原因是為了全力準備明、後天舉辦的是否繼續罷工投票。



由於昨天工會曾說，願意釋出善意，工會上午在南崁航運大樓門口罷工現場舉行例行性記者會，常務理事王美心被媒體追問，證實有私下協調。



對於雙方協商後的談判，工會是否保持樂觀態度？工會表示，保持樂觀態度，因為現場還有2300位投下罷工同意的姊妹們，她們都有堅定的意志。



針對勞資雙方已有進一步協商，是否有預期罷工還會持續多久？王美心表示，沒有預期狀況，還是要根據投票結果。



對於機師間流傳，長榮七月會大砍人？對此，王美心表示，並沒有跟資方求證，但覺得這不太可能，因為公司還有訓練人員，還在徵人。



被問到昨天下午有罷工空服員委託長榮航空律師，向工會幹部進行提告，是否希望公司撤告？



工會解釋，因為工會流程程序一切都是合法的，所以也不會擔心提告這事情，至於是否覺得提告動作，是資方沒有想與工會談的意思？王美心遲疑一會，回應“並不會”。



因為明日就是罷工活動的第10天，工會將依工會“罷工守則第十一條”舉辦投票，每10天投票一次是否繼續罷工。



工會表示，此投票也是為了尊重會員們的權益，而投票的詳細說明，將統一於今日下午四點統一對外說明。



工會指出，空服員職業工會罷工棚目前持續有會員到現場繳交護照，已於昨日下午正式突破2300本護照，罷工來到第9天，會員意志更加堅強並且團結一致，實際退回三寶數量遠低於長榮航空片面喊話，每天也都有會員來到現場加入戰鬥行列。