國民黨反鐵籠公投鬧內鬨　藍委籲團結勿內耗

藍委李彥秀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨7月7日將在凱道前舉辦“反鐵籠公投”抗議，但近日韓粉卻開始反動員，質疑黨辦活動是要幫鴻海創辦人郭台銘造勢。對此，國民黨“立委”李彥秀表示，希望不要轉移焦點，黨內初選大家仍要團結，無論支持誰，大家的目標就是重返執政，這場抗議活動就是針對民進黨執政的不滿，初選希望大家在家等民調電話，回到團結的焦點，而不是黨內互相消耗。



2020大選開打，國民黨規劃7月7日下午3時在凱道辦“反鐵籠公投凱道大會師”抗議活動，要號召10萬人到場，希望營造大團結氣勢。但挺高雄市長韓國瑜的支持者傳出異聲，質疑國民黨是為“拱郭卡韓”才辦這場造勢活動，因此號召韓粉不要支持這活動。



李彥秀今天在“立法院”受訪時對此表示，希望黨內初選大家能團結，無論支持郭台銘、韓國瑜、朱立倫，我們都希望大家的目標一致，就是國民黨重返執政，民進黨這段時間修公投法，將公投關回鐵籠，蔡英文還提名親綠的大法官等等亂象，這場抗議就是對民進黨執政的不滿，希望支持者回到團結的焦點。



至於國民黨因為初選競爭而導致民眾好感度下降，李彥秀說，初選難免摩擦，這段時間國民黨政黨支持度下滑，是黨中央跟候選人要思考的，如何初選後團結，民進黨已經定於一尊，支持度也上升，希望黨內同志思考，選後如何團結讓政黨支持度提高，才有機會重返執政，這是基層想看到的。



另一位國民黨“立委”林奕華也說，公投法修惡不該跟初議題選掛一起，這是理念問題 民進黨剝奪明年大選公投權，這是民主自由價值，以及民主法治價值，初選候選人不是重點，主軸是向民進黨抗議，來訴諸社會認同，如果變成初選競爭，那對抗議的訴求不利。