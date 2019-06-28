柯稱“國家主權”意識都是屁話　蘇貞昌力駁

蘇貞昌。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月28日電（記者 洪德諭）“經濟部”投資審議委員會以不利“國安”駁回港商南海控股投資的台北車站特定區雙子星案，引起“卡柯”的質疑。“行政院長”蘇貞昌28日受訪時表示，只有“國家安全”才有一切，若涉及“國安”都會毫不猶疑絕不放水。至於無黨籍台北市長柯文哲批“國家主權意識都是屁話”，蘇則批，“國家主權”是神聖的，大家都會以“國家主權”存在並維護“國家主權”為最重要工作。



蘇貞昌28日前往國道公路警察局，視察國道公路警察局警員執勤安全及緩撞防護措施，現場展示緩撞車等防護設備，現場有包括“內政部”政務次長陳宗彥、“立委”林淑芬等人陪同。



針對雙子星案，投審會26日以認定不利“國安”，駁回南海控股投資的雙子星案，引起“卡柯”的質疑，前“行政院長”張善政就批蘇貞昌成為新一代“卡神”，對於雙子星案，蘇貞昌28日受訪時提出上述看法。



蘇貞昌表示，“國家安全”最最重要，沒有任何人能牴觸，只有“國家安全”才有一切，包括像是美國等任何先進國家投資審查，如果涉及“國安”，都毫不猶疑絕不放水。



蘇貞昌指出，雙子星就在台北市大門口，也是六鐵共構是最重要的交通樞紐，投資廠商有中資的嫌疑非常明顯，投審會嚴格把關，大家應為他們肯定加油，只有“國家安全”才有生存。



至於柯文哲針對雙子星案說，“國家願景、國家主權意識，在我看來都是屁話”，蘇貞昌回批，“國家主權”是神聖的，這涉及每個人的安全，“國家主權”的存在並維護“主權”是最重要的工作。