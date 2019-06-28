第三次全國社會主義學院工作會議在京召開

中評社北京6月28日電／第三次全國社會主義學院工作會議27日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋接見參加會議的全體代表並講話。汪洋充分肯定各級社院辦學成績。他指出，黨中央歷來高度重視社會主義學院工作，中國特色社會主義進入新時代，統一戰線凝聚共識、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量的任務艱巨繁重，對社院工作提出了更高要求。各級社院要深入學習領會習近平總書記致中央社會主義學院建院60周年賀信精神，認真貫徹落實中共中央印發的《社會主義學院工作條例》，深刻把握新時代社院的性質定位、功能作用、主要任務，推動社院工作邁上新台階。要堅持“社院姓社”不動搖，牢牢把握正確辦學方向，把築牢共同思想政治基礎作為一切工作的根本目標、貫穿教學科研全過程。要結合統戰工作新實踐、黨外人士新特點，扎實推進特色學科體系建設，打造特色品牌課程，提高辦學水平。要加強理論研究和智庫建設，為新時代統戰事業提供理論支持和智力支撐。要堅持從嚴治院，細化實化內部管理措施，推動形成良好學風院風，實現高質量立院、高標準辦學。



汪洋強調，各級黨委要把社院工作納入整體工作部署和統戰工作總體安排，研究解決社院發展中的困難和問題。統戰部門要加強對事關社院工作各有關方面的統籌協調，切實履行好指導和管理責任。各民主黨派、工商聯和無黨派人士要探索“聯合黨校聯合辦”的新方式，發揮協同作用。中央社院要加強對地方社院的指導，共同開創新時代社會主義學院工作新局面。



中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權在第一次全體會議上講話，強調要深入貫徹習近平總書記重要指示精神和《社會主義學院工作條例》，切實把中共中央對統一戰線人才教育培養和社院工作的新精神新要求落實到位。要立足社院的政治性質、政治地位、政治功能、政治特色和政治責任，把准政治方向，健全協作機制，創新工作方式，突出主責主業，加強自身建設，提高社院工作科學化制度化規範化水平，為畫出最大同心圓、找到最大公約數作出貢獻。



中央社會主義學院院長嚴雋琪致辭，全國政協副主席、民盟中央常務副主席陳曉光代表各民主黨派中央、全國工商聯、無黨派人士致辭。



萬鋼、蘇輝、鄭建邦、辜勝阻、劉新成、何維、邵鴻、高雲龍和無黨派人士代表出席會議。出席會議的還有中央和國家機關有關部門負責同志，各省區市和新疆生產建設兵團、副省級城市黨委統戰部、社會主義學院有關負責同志。



（新聞來源：人民網）