港務公司准高雄小三通？蘇貞昌：勿以訛傳訛

蘇貞昌。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月28日電（記者 洪德諭）高雄市“觀光局長”潘恆旭日前出席上和海運公司主辦的“高雄旗津－溫州洞頭小三通首航典禮”爆出爭端。針對是否為港務公司核定此活動，“行政院長”蘇貞昌28日受訪時表示，港務公司從沒有核准活動，活動地點也是高雄市管理，不要有錯誤的認知以訛傳訛。



蘇貞昌28日前往國道公路警察局，視察國道公路警察局警員執勤安全及緩撞防護措施，現場展示緩撞車等防護設備，有包括“內政部”政務次長陳宗彥、“立委”林淑芬等人陪同。



潘恆旭日前出席上和海運公司主辦的“高雄旗津－溫州洞頭小三通首航典禮”，由於首航航線未向航港局申請鬧出烏龍事件，蘇貞昌請高市府查明審慎督管，不過中國國民黨高雄市副市長葉匡時則希望查明港務公司為何核定此活動。對於此事件，蘇貞昌受訪時提出上述說法。



蘇貞昌表示，高雄鬧出小三通首航的鬧劇，一家解散的航運公司，一條註銷的航權，兩艘過去都有不良紀錄還停在港裡面辦起小三通首航，這是非常荒唐的鬧劇，高雄市政府一級主管還去參加致詞並合影、上網非常不當，“行政院”已請高雄市政府嚴格督管，並由高雄市警察局在“警政署”的督管下，好好地辦這件事，有沒有詐欺犯罪等事項，決不寬縱。



至於葉匡時希望查明港務公司為何核定此活動，蘇貞昌則說，這是誤會，主辦方從未提出申請，港務公司從沒有核准此活動，活動辦理的地點是高雄市政府管理，這是錯誤的認知不要以訛傳訛。



另外，國民黨籍台中市長盧秀燕為辦2020燈會向“中央”爭取新台幣1億元相關經費，由於“中央”補助經費遠輸給屏東，被外界質疑有“卡盧”之嫌，蘇貞昌解釋，2015年馬英九執政台中舉辦燈會，馬英九只給台中新台幣3千萬，盧秀燕申請時說要自籌募款，“中央”樂觀其成，未來有需要“中央”協助會大力協助。