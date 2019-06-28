第二輪中央生態環境保護督察將啟動

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月28日電／近日，中辦、國辦印發《中央生態環境保護督察工作規定》（以下簡稱《規定》）。在27日舉行的國新辦新聞發布會上，生態環境部副部長翟青介紹有關情況，並回答記者提問。



黨的十八大以來，我國生態文明建設取得顯著成效，實現歷史性的變革。大氣環境和水環境質量明顯改善，生態破壞問題得到有效遏制，污染防治攻堅戰順利推進，老百姓的生態環境獲得感、幸福感明顯增強。



“但要清醒地看到，我國生態文明建設和生態環境保護依然任重而道遠。”翟青表示，在第二輪中央生態環保督察即將啟動之前，印發實施《規定》，進一步彰顯黨中央、國務院加強生態文明建設、加強生態環境保護工作的堅強意志和堅定決心，將為依法推動生態環保督察向縱深發展發揮重要作用。



《規定》首次以黨內法規的形式確立了督察基本制度的框架、程序規範、權限責任等。“《規定》是生態環境保護領域的第一部黨內法規。”翟青介紹，與《環境保護督察方案（試行）》相比，《規定》更加強調督察工作要堅持和加強黨的全面領導，更加突出和強調了紀律責任，更加豐富和完善了督察的頂層設計。



根據黨中央、國務院的決策部署，從2019年開始，利用三年時間開展新一輪督察，利用2022年一年時間，對一些地方和部門開展“回頭看”。“待中央批准之後，將於近期啟動新一輪督察。”翟青說。



第二輪督察與第一輪有何不同？翟青說，有些方面作了調整。在督察對象上，《規定》明確把國務院有關部門和有關中央企業作為督察對象；在督察內容上，《規定》把落實新發展理念、推動高質量發展作為督察內容；在督察方式上，進一步強化宣傳工作，採用一些新技術、新方法，提高督察效能。



“一刀切”損害了合法合規企業的利益，如何避免此現象？翟青表示，生態環境部堅決反對“一刀切”，第二輪督察在進駐之前會發布具體要求，堅決禁止緊急停工、緊急停業、緊急停產等簡單粗暴的方式。