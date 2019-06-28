國產航母今年10月正式入役？國防部回應

中評社北京6月28日電／27號下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校答記者問。



有記者問：有媒體報道，國產航母已開始吊裝更換位於左舷的玻璃鋼救生筏，顯示其服役期臨近，網傳國產航母將於10月正式入役。請問能否介紹一下國產航母的最新進展情況？



任國強回應，中國第二艘航母正在按計劃開展各項試驗，目前各項工作順利推進。至於服役時間，需要根據它的建造進展和試驗情況綜合確定。



（新聞來源：人民網）



