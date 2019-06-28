藍委陳宜民：罷免過關不難　韓要拴緊螺絲

藍委陳宜民接受中評社訪問談綠營發動罷免韓國瑜一事。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北6月28日電（記者 張嘉文）針對綠營發動罷免中國國民黨高雄市長韓國瑜，是否衝擊韓聲勢，國民黨高雄不分區“立委”陳宜民向中評社分析，高雄民眾的確有矛盾情結，有人希望韓留在高雄，有人希望他更上一層樓。對照綠營去年在高雄的得票數，提案罷免門檻過關並不困難，就要看將來韓的作為，是否能兼顧大選跟高雄市政做好。



“公民割草行動”與“We care高雄”粉專社團都發起罷免韓國瑜，昨天之前各自號召網友參與連署，今起二合一，開始攜手合作，打算一過今年12月25日，韓國瑜就職滿一周年，即依公職人員選舉罷免法的規定啟動罷免程序。



2018高雄市長選舉韓國瑜892，545票，得票率53.87%；陳其邁742，239票，44.80%。罷免案投票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。約57萬多票即可成功罷免。



陳宜民也強調，韓國瑜現在最緊急要做的，就是把市政團隊的螺絲要拴緊，譬如最近觀光局長潘恆旭的事件就是脫序的，再多解釋也可能彌補不了負面形象，代表韓的團隊出問題，治軍不嚴就會有脫序行為，再多解釋也可能彌補不了負面形象，所以一定要把螺絲拴緊。



陳宜民說，韓國瑜留在高雄可以實質幫忙高雄，更上一層樓應也能照顧到高雄，但兩者有所區別，民眾也擔心韓的後繼者，有無辦法延續韓的政績和想做的事情，因為如果要市長補選，國民黨對上的可能是民進黨陳其邁，那換了陳之後，可能之前陳菊團隊班師回朝，那高雄又淪陷了，所以對高雄市民來說，有這樣矛盾的情結在，但大家都在看事情的發展。



他說，未來六個月的大選，甚至是初選民調的倒數兩個禮拜，都是非常緊張的狀況，不容需絲毫出錯，所以韓國瑜要把團隊螺絲要拴緊，也要把高雄市政做好的部分講出來，要讓民眾有信心，未來他上大位後會更照顧高雄，這是韓目前最重要的方向。