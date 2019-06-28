亂港分子在城巴上放“詐彈”

警方爆炸品處理課到場調查（圖片來源：文匯報） 中評社香港6月28日電／亂港分子繼續藉修例問題反政府、反社會，導致亂象頻生。昨午在跑馬地有巴士上演一幕“爆炸紙箱驚魂”。昨日下午五時許，一輛19號線城巴，停泊在大坑道近司徒拔道的巴士總站準備出車。車長檢查車廂時，發現上層左邊前排的乘客座位上有一箱可疑物品，上面用英文寫有“Don＇t Touch”（請勿觸碰）字句及“scott”疑似簽名。由於擔心是炸彈，車長慌忙報警。



警方接報後隨即封鎖現場，通知爆炸品處理課軍火專家到場處理。軍火專家經評估後，至昨晚七時許將該箱可疑物品引爆，現場傳出一下爆炸聲，事件中無人受傷。消息指，紙箱內藏有電線、電池及電路板，但無炸藥成分，案件已交由灣仔警區刑事調查隊跟進。



反修例青年涉謀殺今提堂



此外，本月16日在反修例遊行後發生的謀殺案，26歲的姓梁男疑犯昨被警方暫控一項謀殺罪，案件今日在東區裁判法院提堂。事發當日晚上九時許，男疑犯與當日往金鐘吊唁墮樓者的63歲老翁起爭執，其後男疑犯一手將對方推倒在地上陷入昏迷，老翁入院兩日後不治。其後法醫驗屍發現，老翁後腦有一條13厘米長傷痕，相信是後腦首先著地重創死亡。



（新聞來源：大公報）