美麗島民調落第三　陳淞山：柯文哲受傷慘重

2020年大選各種競選組合支持度的民調結果。（照片：美麗島電子報） 中評社台北6月28日電／《美麗島電子報》最新出爐的6月民調結果，蔡英文在各種組合都拿第一，大勝藍白，綠營出身的政治評論員、前陳水扁辦公室主任陳淞山今天在美麗島電子報發表評論表示，最令人感到意外的是柯文哲，從第一名嚴重下滑到第三名，在對上郭、蔡時跌掉了12%，在對上韓、蔡時則跌了10.5%，等於是從雲端跌落谷底，受傷程度可說是非常慘重！



不過，他也強調，這份民調結果顯示出的是國民黨原地打轉，蔡英文與柯文哲此消彼長的結果，未必能夠完全看出大選的發展趨勢與可能變化！蔡英文目前的領先局面，還要看國民黨初選結果出爐後的整合團結情形，以及柯文哲參加上海雙城論壇後的政治動向會是如何的問題！



陳淞山指出，美麗島電子報最新出爐的6月民調結果，受訪民眾對民進黨的好感度比上個月增加4.2%，來到了36.9%的百分比，而對國民黨的好感度則下滑了1.4%，變成28.6%的情形，比民進黨落後了8.3%的結果。這樣的變化或許可以解釋成因為民進黨“總統”初選結果已經確定，而國民黨的“總統”初選民調要在7月8日到14日舉行，目前國民黨可能出線的人選還未確定，正陷於黨內互打競爭的混亂局面，所以其政黨的好感度當然會下滑甚⾄遠落後於民進黨。但真正的事實情況果真如此嗎？



陳淞山指出，民調聲勢迅速攀升的蔡英文，從今年1月2日中共總書記習近平的“五點講話”結果發生後，一路以來就非常地幸運，中、美貿易戰的愈演愈烈，賴清德參選的“鯰魚效應”，再加上香港爆發反送中百萬人遊行抗爭，台灣民眾發動反紅色媒體滲透遊行，種種因素累積的結果，讓蔡英文彷彿有如神助，不僅擺脫了去年九合一大選慘敗的陰霾，也找到了對付對⼿或政敵的因應策略與方法，讓自己從谷底攀升到今天這個民調支持度大幅翻轉的變化局面，這除了是這些天時與人和的配合外，應該還是要肯定蔡英文願意努力改變自己，改變自己的領導方式、作風與風格所致，其中自以賴清德的參選及蘇貞昌“行政院長”的行政魄力與執行力的影響效果最為明顯！



他也分析民調中各年齡層支持人選的差異。在20到29歲年輕階層，蔡英文的支持度幾乎是躍升了15%到20%的距離，而柯文哲則是嚴重掉了約19%左右的情況，⾄於在30到39歲階層，原本比較落後的蔡英文，6月民調結果，也領先了柯文哲約6到9%的差距，而大學以上階層的人，在對上韓國瑜時，蔡英文也從5月分的25.8%拉升到6月分的36.5%，而柯文哲卻從46.1%大幅滑落到26.5%。看起來，蔡英文年輕選民與⾼知識學歷選民的支持度大幅攀升的結果，已經嚴重鬆動了柯文哲賴以為計的支持群體，這將是柯文哲考量評估是否參選的“關鍵因素”，如果柯文哲沒有把握把這些已經流失的支持群眾拉攏回來，也就根本沒有參選的必要性與價值了！



陳淞山指出，國民黨韓、郭初選的決戰即將逼近，按照美麗島電子報的6月民調結果來看，韓國瑜在與蔡英文二人對決或加入柯文哲的三人對決局面當中，仍然領先郭台銘約1.2%到3.8%的差距，這樣些微距的距離是隨時可以因為一些小事就可能翻轉輸贏的結果，因此，韓、郭初選民調究竟會有何變化？的確還是很難論斷！更何況，韓國瑜的初選造勢情形還很成功，郭台銘的電視廣告也鋪天蓋地襲捲全台，兩人目前的民調結果還處在相當膠著的局面，誰也沒有佔到任何地便宜！



陳淞山提到，此次台灣2020大選競技賽，可說是精采連連，讓人目不暇給的詭譎多變戰局，國、民兩黨的“總統”初選過程充滿各種變化與變數，初選確定之後，也必然充滿更多的驚奇及變化，柯文哲會不會參選？王金平何去何從？韓國瑜或郭台銘敗的那一方會不會脫黨參選？誰會跟誰搭檔或合作結盟？的確真的變化多端，難以預測！