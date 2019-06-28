蓬佩奧訪印：雙方分歧明顯

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月28日電／美國國務卿邁克·蓬佩奧26日在印度首都新德里會晤印度總理納倫德拉·莫迪和外交部長蘇傑生（蘇布拉馬尼亞姆·賈伊尚卡爾）。



雙方在貿易、防務等領域分歧明顯。按照路透社的說法，美印關係有三點“痛處”。



【痛處一：貿易摩擦】



蓬佩奧25日晚抵達印度，是莫迪5月連任總理後到訪的首名美國政府高級別官員。他26日承認，美印之間有分歧。



蓬佩奧與蘇傑生會晤後告訴媒體記者：“美方明確表示，我們尋求擴大市場准入、消除貿易壁壘。”



蘇傑生說，美印關係當前“需要過濾雜音”。



美國去年對印度鋼鋁產品加征關稅，今年6月初以“印度未能確保向美國提供公平、合理的市場准入條件”為由，宣布取消給予印度的普遍優惠制待遇。印度6月16日起對包括杏仁、豆類和核桃在內的28種美國輸印產品加征關稅。



就美印貿易摩擦，蓬佩奧說，兩國將盡最大努力確保“正確的人在正確的位置解決這些問題”。



印度媒體當晚問到如何才能恢復印度的普惠制待遇，蓬佩奧回答：“我們將努力恢復這些關係。我相信我們能做到。”但他沒有詳說。



蓬佩奧27日上午離開印度，前往日本大阪。莫迪和美國總統唐納德·特朗普將在大阪二十國集團首腦會議期間會面。