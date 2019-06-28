綠要罷韓有藍議員倒戈挺郭　韓國瑜：都尊重

韓國瑜上任6個月，今日率市府團隊召開“施政亮點政績 高雄夢想號啟航”記者會。(中評社 蔣繼平攝) 中評社高雄6月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜上任不到半年就要參選2020，近期飽受各界批評，還被學生嗆，綠軍更主導罷免行動，高雄藍軍又出現“反韓挺郭”潮，讓韓國瑜腹背受敵。韓國瑜今天也立刻召開記者會拿出上任6個月成績單，企圖扳回一城，但對發動罷免及反韓挺郭的聲浪，韓仍維持一貫的回答僅表示尊重。



不滿韓國瑜就任高雄市長未滿半年就去選2020，連韓近日與各校模範生、畢業生拍照時也遭學生5度嗆聲“做好做滿”，另外由綠軍主導的“Wecare高雄”更號召30萬人罷免，再加上國民黨副議長陸淑美表態“反韓挺郭”，韓國瑜儼然面臨“前院著火、後院失火”的窘境。



上任屆滿6個月，韓國瑜今天上午大動作帶領副市長及各局處首長，以“施政亮點政績 高雄夢想號啟航”為主軸召開記者會，向高雄市民報告14項施政亮點政績，韓也強調這半年不論是招商引資、外銷農漁產品還是發展特色觀光，可說是成果豐碩。韓用施政成績來向高雄市民展現，試圖扳回一城。



公民割草行動與“Wecare高雄”近日發起罷免韓國瑜連署活動，目標更喊出要衝30萬份連署書，而Wecare召集人就是陳菊任內的前高雄市文化局長尹立，尹立受訪時指出目前已經接到3000份的罷免書，還示範只要到超商使用機台，就可列印罷免書。不過法律保障任期一年，最快今年12月才能啟動正式罷免。



針對外界關切陸淑美轉向挺郭，郭王有無可能會連線結盟等問題，韓國瑜會後受訪時仍強調都是尊重，韓表示，陸副議長幫助市府很多且對2020也有個人的想法。至於其他什麼人跟什麼人見面，講些什麼話，都不是他要關注的重點。韓認為，自己有什麼理想理念，跟民眾說清楚才是重要的。



對於“Wecare高雄”更號召30萬人罷免，韓國瑜則臉色沉重的說，這個部份已經講過好幾次了，民主社會本來就有不同民意，不管年輕、老年人，罷免案等等都是尊重，大家都有表達意見的自由。