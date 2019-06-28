商務部：望美方通過平等對話與合作解決問題

中評社北京6月28日電／商務部新聞發言人高峰27日表示，合作是中美雙方唯一正確選擇，希望美方能充分聽取業界普遍呼聲，摒棄錯誤做法，通過平等對話與合作解決存在的問題。近日，美國貿易代表辦公室在華盛頓就擬對華約3000億美元商品加征關稅舉行聽證會，超九成代表反對加征關稅，認為這將損害美國就業和經濟，直接衝擊美國消費者。



對此，高峰在商務部當日召開的例行新聞發布會上說，這些充分證明，合作是中美雙方唯一正確的選擇。



他舉例說，美國商會提交的文件顯示，加征關稅有可能在未來10年讓美國經濟損失1萬億美元。美國零售聯合會研究報告顯示，如加征關稅，美國消費者一年要多花44億美元購買服裝，多花25億美元購買鞋類，多花37億美元購買玩具，多花16億美元購買家庭用品。



大多數行業協會和企業還表示，由於中國在產業鏈方面所具備的明顯優勢，將產業鏈轉移出中國在商業上並不可行。不少美國企業與中國企業在長期合作中已經形成緊密的定制關係，重新布局供應鏈，將面臨產品認證時間長、產品質量存在風險等困境。



對於加征關稅問題，高峰強調，中方態度十分明確，我們一貫反對單邊加征關稅的貿易霸凌做法。望美方能夠聽取業界呼聲，摒棄錯誤做法，通過平等對話與合作解決存在的問題。



高峰還說，中美雙方牽頭人6月24日進行了很好的通話，此後雙方經貿團隊繼續保持了聯繫和溝通。目前，雙方經貿團隊正在按照兩國元首通話的指示進行溝通，為兩國元首大阪會晤做好經貿方面的準備。



（新聞來源：新華網）