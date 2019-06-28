王金平南下赴宴　透露與韓國瑜昨晚吃過飯

高雄市里長主席市政推展聯誼會28日中午在君鴻酒店舉行，韓國瑜抵達酒店門口。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月28日電（記者 高易伸）高雄市里長主席市政推展聯誼會28日中午在君鴻酒店酒店門口席開60桌，邀請前“立法院院長”王金平、高雄市議會副議長陸淑美及高雄市長韓國瑜等人。由於這兩日陸淑美表態力挺鴻海郭台銘，外界解讀高雄藍軍會有“破窗效應”，韓國瑜跟王金平、陸淑美的互動格外受到媒體關注。但王從中午11時50分抵達會場待到下午1時離開，都未跟韓會面。



王離去前媒體追問是否不想等了？王微笑表示，昨天晚上跟韓在台北有吃過了飯！



媒體追問王金平昨日跟韓國瑜見面是誰跟誰邀約？除了寒暄還有聊什麼？韓有無請教國家大事？



王說，飯局是朋友安排的，反正就吃一頓飯的時間，我們無所不聊、無所不聊。



媒體又問，有聊到初選的事情嗎？



王才又說，這個倒是沒聊到。



王金平下午一時許離開現場，隨後不久韓國瑜坐車便抵達酒店，媒體追問韓跟王見面吃飯聊了些什麼？韓僅微笑作揖，回答謝謝，沒有進一步說明。



王金平離開會場時，媒體追問王初選上要支持誰？感覺院長自己也要選？



王金平說，自己都是為國民黨。初選出來後當然大家要團結，團結以後，我們是為國民黨爭取2020年的重新執政來努力，現在我是勤走基層、傾聽民意，也在整合各界力量，像今天就呼籲大家團結一致，希望形成一股大力量，那這也是在幫助“國家”未來走向正軌，走回正常的軌道，像這樣大家這股力量才有意義。