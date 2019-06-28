王女提親子鑑定報告 韓國瑜桃色風暴大烏龍

高雄市長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月28日電／美麗島電子報董事長吳子嘉爆料國民黨高雄市長韓國瑜外遇並有私生女，遭韓提告妨害名譽。根據台媒報道，被名嘴影射是王小姐的王可莉，並非新莊王小姐本人，而是王小姐的親姊姊。另外，台北地檢署日前傳訊“新莊王小姐”作證時，她主動提供一份與前夫所生女兒的親子鑑定報告，以證明非韓所生，全案根本是個大烏龍。



吳子嘉日前在政論節目上爆料韓國瑜在台北農產運銷公司總經理期間，到新莊王小姐住處“過夜”，檢調偵辦菜蟲案時，掌握過夜畫面，不過遭北檢及“調查局”澄清。吳繼續爆料韓與王女涉婚外情，產下一女，還由韓親信現任高雄輪船公司董事長黃文財負責送千萬生活費。韓國瑜不滿遭抹黑，於5月31日親赴北檢控告吳涉嫌妨害名譽。



根據鏡週刊報道，北檢連日來密集約談相關人，真相已大致釐清。確認被名嘴影射是王小姐的王可莉，根本與韓國瑜毫無關係，是韓國瑜牌咖王小姐的親姊姊，今年55歲已當阿嬤，並非韓國瑜的情婦或小三，被影射是韓國瑜私生女的5、6歲小女孩，其實是王可莉的外孫女，全案根本是大烏龍。對於莫名其妙捲入所謂韓國瑜的外遇風暴，她深感無奈跟氣憤。



被指韓國瑜在她家過夜的新莊王小姐，她本人還帶著一份親子鑑定報告出庭，強調自己與韓國瑜只是“牌咖”，並無其他特殊男女情感關係，私生活被炒作讓她感到非常困擾，擔心出門遭人指指點點。她為徹底粉碎不實謠言，帶著17歲及18歲的兒女到醫院做親子鑑定。DNA鑑定報告顯示兩人是她與前夫所生，期盼司法可以盡快還她清白。

