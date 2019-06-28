垃圾分類迎來“史上最嚴”

中評社北京6月28日電／《上海市生活垃圾管理條例》7月1日起施行，社會公衆稱為迎來垃圾分類“史上最嚴”。在很多人看來，垃圾分類如何分？如果自己的分類不妥，很可能會被罰款。要求“定時定點”投放，如果錯過時間，又該怎麼辦？圍繞公衆的這些關切，上海會怎麼實施條例？新華社記者對此展開調查。



你到底是什麼垃圾？



垃圾分類推廣初期，為了指導和督促群衆分類，上海會在投放點設志願者。



“你是什麼垃圾？”面對志願者這一直擊靈魂的“拷問”，很多網友反映，不少垃圾真的是“傻傻分不清楚”。



上海此次對垃圾分幹垃圾、濕垃圾、可回收物、有害垃圾四種。四種垃圾之間的界限，好像也不是特別明晰。



易腐爛的食材廢料，一般被當作濕垃圾。但是近日一張“小龍蝦分類圖”在網上火了，“整只小龍蝦是濕垃圾，去黃龍蝦頭是幹垃圾？龍蝦肉是濕垃圾，龍蝦殼又是幹垃圾？”也有網友發出疑問，“如果大棒骨是幹垃圾，雞骨頭為什麼是濕垃圾？”



另外，什麼樣的塑料可回收？如果礦泉水瓶能回收，奶茶杯子能不能回收？塑料袋、吃外賣的塑料飯盒能回收嗎？



上海市綠化市容局環衛處處長徐志平介紹，垃圾的分類跟末端處置工藝有關。幹垃圾以焚燒處理為主，而濕垃圾經過粉碎後則進行無氧或有氧發酵。“大棒骨太硬，如果作為濕垃圾處理，粉碎時容易造成機器磨損，所以被分成幹垃圾。”而塑料袋、食品包裝袋、塑料薄膜的回收價值很低，建議也作為幹垃圾處理。