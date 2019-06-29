中評關注：蘇貞昌左打韓右卡柯　拚什麼？

蔡英文（左）與蘇貞昌（右）。（中評社 資料照） 中評社台北6月29日電（記者 鄭羿菲）民進黨2020由蔡英文代表尋求連任，接下來就是挑副手人選了，而“行政院長”蘇貞昌近日如拚命三郎般立下不少汗馬功勞，連續單挑全台聲勢最強的中國國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲，讓韓、柯吞下悶虧，只能在鏡頭前抱怨一番，卻沒有任何辦法還手。已被網民尊稱為“新卡神”。蘇貞昌這麼拚，也讓外界傳聞的“蔡蘇配”似非空穴來風了，值得觀察。



民進黨自2018年九合一選舉崩盤敗選，社會各界質疑民進黨僅蔡英文辭去黨主席負責方式過輕的聲音不斷，直到前“行政院長”賴清德請辭風波才漸熄，而蘇貞昌一上任，開啟“行政院網紅化”，部會首長爭相直播，政府組織年輕化的話題蔚為一時佳話，這算是蘇貞昌上任“行政院長”後的第一筆功績。



在民進黨經過初選底定蔡英文2020爭取連任後，蘇貞昌開始將矛頭轉向對外的2020強敵，擁韓流高人氣的韓國瑜成為第一箭靶，韓國瑜13日北上出席“行政院會”，下午就傳出韓國瑜在“行政院會”上，被蘇貞昌教訓“不要再說‘中華民國地區’”、韓閉目養神的影片，兩個禿子首次相會，韓國瑜就吃了悶虧，只能事後喊“兩台攝影機對著我”抱怨而已。



緊接著，高雄市“觀光局長”潘恒旭與多位國民黨籍民代、地方人士25日出席“高雄旗津到溫州小三通”首航活動，蘇貞昌親上火線在臉書發文指出，這條航線沒有政府許可，更表明這是場“大騙局”不要信。讓韓國瑜只能低頭表達“會請督導“觀光局”的高雄副市長葉匡時好好進行調查，市府相關局處長以後參加任何活動，自己要謹慎。”蘇貞昌戰功再下一城。



民進黨2020的威脅，除了韓國瑜外，就是柯文哲，柯26日上午才點名蔡英文、蘇貞昌趕快處理雙子星案，批評“政府效率差”，26日下午蘇貞昌轄下的“經濟部”投審會就以“國家安全”疑慮駁回雙子星案，打得柯文哲措手不及，讓柯隔天在媒體前只能多次嘆氣，還得幫忙緩頰“不要把人家想得那麼壞心”。蘇貞昌更同步在臉書上PO文強調“雙子星是‘國門’重地，防範中國控制，駁回投資申請！”



蘇貞昌一路以來的戰功不少，包括非洲豬瘟、秋行軍蟲等防疫議題，都透過網路行銷渲染成政治議題，進而鞏固民進黨“抗中保台”的形象，蘇替蔡英文助選不遺餘力，左打韓、右卡柯更是功績卓著，也讓外界傳聞的“蔡蘇配”非空穴來風了。