中評關注：G20召開 多國元首齊聚大阪

安倍歡迎中國國家主席習近平（中評社 郭至君攝） 中評社大阪6月29日電（記者 郭至君 林艶）來自19個國家和歐盟的領導人周五早上陸陸續續匯聚日本大阪INTEX OSAKA的主會場，參與G20峰會。G20是“Group of Twenty”的縮寫，意思是“二十國集團”。G20是世界上經濟規模最大、增長最快的國家領導人召開的年度會議，其成員國GDP總量占世界GDP的85%，人口占全球總人口三分之二。



G20是一個國際經濟合作論壇，於1999年12月16日在德國柏林成立，屬於布雷頓森林體系框架內對話的一種機制，由七國集團（美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大、日本），金磚五國（中國、印度、巴西、俄羅斯、南非），七個重要經濟體（澳大利亞、墨西哥、韓國、土耳其、印尼、沙特阿拉伯、阿根廷），以及歐盟組成。按照慣例，國際貨幣基金組織與世界銀行列席該組織的會議。



二十國集團建立最初由八國集團的財政部長於1999年9月在美國首都華府提出的，目的是防止類似亞洲金融風暴的重演，讓有關國家就國際經濟、貨幣政策舉行非正式對話，以利於國際金融和貨幣體系的穩定。二十國集團從2008年起召開領導人峰會。隨著二十國集團的架構日漸成熟，並且為了反映新興工業國家的重要性，二十國集團成員國的領導人於2009年宣布該組織將取代八國集團成為全球經濟合作的主要論壇。



今年的G20大阪峰會在單邊主義、貿易保護主義抬頭的大背景下舉行，各國首腦在大阪的雙邊和多邊互動精彩紛呈，引發全球關注，中美關係、朝鮮半島去核、美伊關係等不單單是涉及到經濟貿易的政治話題也在大阪持續發酵中。