中評關注：習特會前首次互動 閃光燈閃爆

習近平主席率先走過去與特朗普總統打招呼（中評社 郭至君攝） 中評社大阪6月29日電（記者 郭至君 林艶）中美貿易摩擦以及大阪G20上的“習特會”毫無疑問是本次峰會期間的頭號議題。5月10日美中第11輪貿易談判之後，雙方談判完全陷於停滯。但在G20峰會前夕，特朗普和習近平於6月18日的一通電話，加上中方確認兩位元首將在大阪會面，瞬間讓持續低迷的全球股市重現上漲勢頭，可見資本市場的饑渴、焦慮以及經濟界對中美首腦雙邊會談的關注。



27日下午以及晚上，習近平主席和特朗普總統陸續乘轉機抵達日本大阪，28日早上，兩人也先後前往大阪INTEX主會場開始參加峰會的行程，中評社記者在新聞中心的公眾信號直播時觀察發現，習特二人在28日早上的各國元首大合影環節有了首次互動，習近平主席在大合影之前率先走向特朗普總統，向其問好，特朗普在看到習主席走過來時，也快速伸出了手與其相握，兩人簡單進行了問候並進行了幾句簡短的交談。各國代表媒體更是將這一幕快速的記錄了下來，快門聲不絕於耳，閃光燈更是連成一片，可見中美兩國元首的一舉一動都受到國際輿論的廣泛關注。



美國總統特朗普的首席經濟顧問庫德洛周四表示，特朗普與中國國家主席習近平談判前，雙方沒有任何先決條件。庫德洛說:“如果他對協議沒有興趣，就不會和習主席會面。”他也強調，如果需要，美國會繼續開征關稅。他也不斷重申了特朗普的觀點，像是“貿易戰傷害的是中國而不是美國”，以及“關稅正是用來讓北京回談判桌”。美國再次強調希望中國進行結構性改革，來保障美國公司的知識產權，公平貿易。根據美國官員的說法，在談判破裂之前，雙方在5月幾乎達成了共識。特朗普對價值2千億美元的中國商品徵收25%關稅，也準備對剩餘的3250億美元中國商品徵收稅款。



中國外交部發言人耿爽則在27日在新聞發布會上說，我們的立場很清楚。中方始終主張通過對話協商解決中美經貿摩擦，同時我們也會堅定捍衛自己的正當合法權益。美方威脅要對中方加征額外的關稅，這根本嚇唬不了中國人民。中國人不信邪、不怕壓，從來不吃這一套。這裡我要奉勸美方，發起貿易戰、加征關稅損人害己，根本解決不了問題。我們希望美方認真聽一聽這幾天美國國內各種團體和廣大民眾對貿易戰和加征關稅的反對聲音，希望美方能在G20大阪峰會期間認真聽一聽國際社會對單邊主義、保護主義和霸凌行徑的抵制聲音。我們希望美方能同中方相向而行，在相互尊重、平等互利的基礎上，照顧彼此合理關切，尋求互利共贏。這不僅符合中美兩國及兩國人民的利益，也是國際社會的普遍期待。



據白宮目前公布的信息，習近平主席將與特朗普總統在今日早上11點半進行雙邊會晤，究竟G20大阪峰會的“習特會”是否能帶來一份中美貿易協議？全球都在拭目以待。