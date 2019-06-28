陸淑美挺郭有骨牌效應？王金平：人各有志嘛

王金平與高市副議長陸淑美。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月28日電（記者 高易伸）針對隸屬白派的中國國民黨高雄市議會副議長陸淑美表態力挺鴻海前董事長郭台銘，是否造成藍軍選邊站效應？王金平今日表示，還不至於啦！人各有志嘛！有的支持郭台銘，有的也會支持韓國瑜或朱立倫啊，所以也不必因為這樣子就做了很多其他的聯想。



媒體追問王說，副議長已經說挺郭，是不是意味著院長未來也會挺郭台銘？



王金平說，到現在為止，我一再強調我都是跟各陣營維持一個等距，相同等距離的狀態，我不會去選邊站，等到我們黨的候選人已經出籠之後，我們再做進一步的努力。



王金平與陸淑美今日受高雄市里長主席市政推展聯誼會主席劉啟芳之邀出席餐會，高雄市891個里長來了600多個，堪稱是“樁腳大會師”。



王金平表示，我的好朋友劉啟芳里長是聯誼會總會長，他特地邀請我來跟大家致意問候，畢竟過去從來沒有500多位里長有這個機會聚集在一起呀！所以我來跟大家致個意。



媒體問王，陸淑美已表明力挺郭台銘，且副議長又較傾向於王院長這邊，陸副議長會不會成為郭王中間的橋樑呢？



王金平說，陸淑美決定支持郭台銘先生這事前我不知道，到現在為止她也還沒有跟我聯絡過，她做這樣的選擇相信有她的背景、理念跟想法，所以我們尊重她。



王說，未來我們希望國民黨能夠團結，否則像現在這樣子呢，一再地好像互酸、或者是互相來做無謂的攻擊，造成黨的內心上的一個分裂，這樣子嚴重地影響了未來的整合跟團結。王期待要和諧、理性地去等待全民做民調結果，推選出一位國民黨的2020候選人出來，這是當前大家共同努力的課題。



王金平說，黨就要趕快去做整合的工作，最起碼這次在民調作法上，可能每一個陣營都有相當的疑慮，都怕民調會被操控，所以這一點黨一定要讓所有參選人能夠安心放心，讓大家都能夠有相信的心，否則對未來的團結會造成更多的一個情況會發生。