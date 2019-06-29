閻學通：170餘外交官已報名世界和平論壇

世界和平論壇秘書長、清華大學國際關係學院院長閻學通（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京6月29日電（記者 徐夢溪）世界和平論壇秘書長、清華大學國際關係學院院長閻學通28日上午出席第八屆世界和平論壇新聞發布會。他表示，截至目前，已有170多位使館外交官報名論壇，有74個國家使領館接受大會邀請，已有54位駐華大使確認出席開幕式。



第八屆世界和平論壇將於7月8日到9日在清華大學舉行。本屆論壇主題為“穩定國際秩序：共擔、共治、共享”，討論重點議題包括大國關係和AI技術。會議期間將舉辦三場大會和兩場大會討論，以及22場小組討論。



截至6月28日，六名外國前政要和七名外國前外長出已確定將出席論壇，包括印尼前總統梅加瓦蒂·蘇加諾、歐洲理事會前主席赫爾曼·範龍佩、阿富汗前總統卡爾扎伊、新加坡前總理吳作棟、俄羅斯總統辦公廳前主任謝爾蓋·鮑裡索維奇·伊萬諾夫。



閻學通表示，今年大會內容將呈現以下變化：



一是討論集中在大國關係。由於中美貿易戰產生了全球性影響，甚至對地區關係和大國關係都帶來影響，今年小組討論或會更集中於中美貿易戰的問題。



二是有關人工智能的討論比重將上升。美方發起貿易戰的目的不是平衡貿易赤字，矛盾焦點現在集中在5G技術上，實際反映出中美戰略競爭和過去冷戰的不同，其深層次原因是數字經濟迅速發展，大國之間的博弈已經發生改變，世界進入數字經濟時代，數據資源正在成為人類財富的最主要來源。地緣政治這個概念，從自然地理角度分析國際關係，恐怕已經沒法適應網絡世界。



世界和平論壇創辦於2012年，是由清華大學主辦、中國人民大學外交學會協辦、清華大學國際關係研究院承辦的中國第一個高級別非官方年度國際安全論壇。