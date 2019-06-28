禇春來：郭、韓兩強相爭恐兩敗俱傷

禇春來。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月28日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市議員褚春來28日接受中評社訪問表示，國民黨初選民調將於7月8日啟動，目前郭跟韓呈現勢均力敵，兩強相爭，恐怕會兩敗俱傷，比較起來，凸顯朱立倫是穩紮穩打，是比較實際一點，尤其要留意的是，如果類似網紅造成聲量大漲，一旦“退燒”，整個局勢都會改觀。



25日的首場國民黨初選電視政見會落幕，29日在台中舉行第二場。褚春來表示，前黨主席朱立倫聲量在第一場政見會後聲量確實看漲，但研判還沒有辦法逆轉勝，也尚未到達扮演“關鍵少數”，可以左右挺郭或挺韓。他建議朱在第二場政見會“再辛辣些”，講到民眾所想要東西，氣勢還會再上漲。



褚春來，元智大學社會暨政策科學學系碩士班，曾任桃園縣議會第十六屆議員，後來轉戰並當選蘆竹鄉長，蘆竹鄉在桃園市升格，短短幾年經歷鄉升格市，後來改制為區，褚春來擔任過末代蘆竹鄉長、蘆竹市第一屆市長、桃園市蘆竹區第一任區長，任期結束又當選桃園市議員。



國民黨6月25日舉辦首場2020初選電視發表會後，朱立倫網路聲量不但是近3個月來最高，且是平均值的“5倍”。褚春來說，距離7月8日啟動的初選民調剩下十幾天左右，如果要拼逆轉過關，還是有難度，還是要加把勁，如果有議題或事件，朱可望聲勢再度拉高，“就看天助不助他”。



被問到，是否看到抗韓的戰線？褚春來說，目前看起來還是很微小，沒有大到足以抗韓粉、韓流，桃園基層挺韓還是很強，很多人都表態，會南下參加6月30日韓國瑜在新竹舉辦“最終場”造勢，桃園支持韓粉還是蠻多的。必須說，這樣的人數，這樣的熱情，到現在還是沒有看到降溫跡象，這股力量是真的，也讓人家匪夷所思，韓粉一大早就跑去會場等待。



被問到，屆時郭韓相爭，兩敗俱傷，是不是有利於透過協商，共推第三人？沒有參加黨內初選的前“立法院長”王金平，一直主張協商產生人選，還有沒有機會？



褚春來說，現在就看民調結果出爐，如果初選最後順利誕生國民黨的候選人，就不應該再看到任何“變數”，民調決定的人選，還要更換，恐怕國民黨真的完了，到這個地步，根本不用黨內協商，王金平打什麼牌？看不懂，但是王的經驗豐富，普通人確實看不懂。



