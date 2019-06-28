美媒稱大陸網軍助韓流　韓：這種話不用再放

韓國瑜受訪回應時事議題，但眼睛布滿血絲，顯示頗為疲憊。(中評社 蔣繼平攝) 中評社高雄6月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天召開上任屆滿6個月施政成績單記者會，試圖加強他參選2020的正當性，並挽救民心先替綠軍主導的罷免行動止血，但節骨眼上又有美媒揭露韓流網路聲勢有境外勢力介入，猶如背後冷箭。韓國瑜受訪時表示，去年選高雄市長用同樣這種方式把大家搞得感覺很恐怖，但8個月後什麼東西都沒查到。韓國瑜直接嗆“所以這種話不用再放了！”



韓國瑜上任不到半年就要參選2020，近期飽受各界批評還被學生嗆，綠軍更主導罷免行動，已接到3000份罷免書，高雄藍軍又出現有議員表態“反韓挺郭”，讓韓腹背受敵。韓國瑜今天也立刻召開記者會拿出上任6個月成績單，企圖扳回一城，但對發動罷免及反韓挺郭的聲浪，韓仍維持一貫的回答僅表示尊重。



去年2018年縣市長選舉，韓流效應席捲全台，韓國瑜在短短半年時間從沒沒無聞一躍全台關注量最高的政治人物，引起全球外媒關注，而媒體報道，美國重量級外媒《Foreign Policy》（外交政策）一文揭露，韓國瑜的網路聲勢，確實是由“中國網軍”操盤。在節骨眼上又出現不利於韓的訊息。



針對境外勢力滲透選舉這部分，韓國瑜上午開完記者會受訪時表示，去年市長選舉之前媒體也講了很多，在選舉前繪聲繪影、三人成虎，把他牽扯境外勢力，結果八個月也沒查出什麼東西來，“怎麼現在又提了這個咧？問我怎麼會知道咧？”



韓國瑜形容，當時高雄市長投票前把大家搞得好恐怖的感覺，“哇！境外勢力介入”，然後他反問“結果八個月後看到什麼？什麼都沒看到！”韓認為，所以這種話不用再放，有問題“中央政府”“法務”單位就直接進入調查就好，找出犯案人員，該偵辦就偵辦，這才是健康的態度。