“全國優秀縣委書記”被查

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月28日電／日前，四川省紀委監委發布消息：巴中市政府黨組成員、副市長張尚華涉嫌嚴重違紀違法，正在接受紀律審查和監察調查。令人關注的是，張尚華在主政旺蒼縣期間，曾獲“全國優秀縣委書記”稱號，做出過當地群眾認可的成績。



在過往的榮譽中迷失自我，在自我膨脹中腐化墮落，毫無顧忌觸碰“紅線”的結局注定是黯然的。翻看一些領導幹部違紀違法案例，可以發現，曾經的“先進”“功臣”淪為腐敗分子，並不鮮見。如，“視地方為家鄉、把群眾當家人”的朱育英和袁玉峰，從道德標杆蛻變為貪腐典型；曾為“中國傑出青年”的簡純林，從前程似錦的政壇新星蛻變為違紀違法的反面典型……這些人的墮落軌跡，印證了一個淺顯易懂的道理：即便是“楷模”“標杆”，一旦不加強自律、不築牢防線，就會守不住初心，也會在形形色色的欲望和“圍獵”面前敗下陣來，最終滑入深淵。



功就是功，過就是過，賞罰分明、賞功罰過是古之常理。紀律和法律面前也沒有功過相抵一說。可偏偏有的黨員幹部，總愛躺在過去的功勞簿上，自認為可以拿功勛、榮譽來作為“撈一點”的資本，甚至心想“我是先進典型，組織考慮政治影響不會輕易動我”“即便查我，也可以功過相抵，絕不會一棒子打死”。內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區原區長薛維林，正是在這種心理驅使下搞起了腐敗。其“落馬”後說，“我原以為，一俊遮百醜，只要工作上做出成績，只要是不殺人，犯點錯誤也是枝節問題，有了政績就能遮住各種錯誤。”



紀律和法律面前人人平等，沒有特殊黨員、特殊公民。無論是誰，只要違紀違法，就要付出相應代價，絕無討價還價的餘地，這是紀法的剛性決定的。任何不把紀法當回事，以為功勞很大、名聲很大就可以為所欲為、挑戰禁忌的黨員幹部，最終都逃不脫黨紀國法的懲處。對於這一點，誰都不要幻想有什麼“保險箱”，誰都不要指望有什麼“法外開恩”。



想要行穩致遠，唯有不忘初心、敬終如始，一以貫之保持忠誠乾淨擔當。



（新聞來源：中國紀檢監察報）