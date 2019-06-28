中評G20：習近平提對非合作三主張

習近平主持中非領導人小型會晤並致辭（來源：新華社） 中評社大阪6月28日電（記者 林艷 郭至君）國家主席習近平28日在大阪主持中非領導人會晤，這是由中方主辦的一次會晤活動。習近平表示，去年9月舉行的中非合作論壇北京峰會開啟了中非關係新時代。中方珍視中非傳統友誼。無論國際形勢如何變化，無論個別勢力如何干擾，中非合作共贏、共同發展的初心不會改變，中非攜手構建更加緊密的命運共同體的決心不會動搖。



此次會晤由中國倡議舉辦，受到了積極響應。中非合作論壇前任非方共同主席國南非總統拉馬福薩、非洲聯盟輪值主席國埃及總統塞西、中非合作論壇現任非方共同主席國塞內加爾總統薩勒和聯合國秘書長古特雷斯出席。與會領導人就深化中非合作、支持非洲發展和聯合國工作、維護多邊主義等重大問題交換意見，達成廣泛共識。



會晤中，習近平提出三點主張：



第一，我們要做共贏發展的先行者，讓合作成果更多惠及中非人民。要將中非共建“一帶一路”同非洲聯盟《2063年議程》、聯合國2030年可持續發展議程、非洲各國發展戰略精准對接，通過落實北京峰會成果，給中非人民帶來更多看得見、摸得著的好處。



中方將秉持真實親誠理念和正確義利觀，不折不扣兌現對非洲的承諾，持之以恒支持非洲發展，為非洲發展振興和聯合自強作出更大貢獻。



第二，我們要做開放合作的引領者，凝聚支持非洲發展的更強合力。國際對非合作應該堅持非洲優先，尊重非洲意願，維護非洲利益。任何唯我獨尊、自我優先、損人利己的做法都是不得人心、不受歡迎的。



中方願推動國際社會加大對非洲投入，同聯合國一道，幫助非洲國家妥善應對全球性挑戰，在尊重非方意願基礎上，同聯合國和國際夥伴在非洲開展三方合作。



第三，我們要做多邊主義的捍衛者，為維護國際秩序作出更大貢獻。要堅持文明多樣性和發展包容性，秉持共商共建共享原則，攜手推進國際關係民主化進程，旗幟鮮明地反對保護主義、單邊主義、霸凌行徑、文明衝突論，共同捍衛多邊主義和自由貿易體制，充分照顧發展中國家特別是非洲國家合理訴求和正當權益，積極維護國際公平正義。中方將在聯合國等多邊舞台為非洲國家仗義執言，推動相關資源向非洲傾斜，繼續推動聯合國為非洲自主維和行動供資，為非洲實現長治久安和發展繁榮作出不懈努力。

