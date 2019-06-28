雙城論壇行程出爐　柯鐵人行程訪上海昆山

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月28日電（記者 鄭羿菲）2019上海—台北雙城論壇即將在7月4日至5日舉行，無黨籍台北市長柯文哲預計3日率團出席。台北市政府28日下午公布雙城論壇行程，此行亮點在於，柯在論壇之外將前往江蘇昆山，參觀華東台商子女學校、前往台商集資興建的媽祖廟—慧聚寺參拜，並將昆山與大陸台商舉行座談。媒體團預計在7月2日下午出發，中評社記者也將隨團報道。



此屆雙城論壇在上海市金山區舉行，柯文哲如鐵人般的密集行程，7月3日早上8點45分搭機前往上海浦東，接著參訪上海自由貿易試驗區、全球最大的無人碼頭上海市金山區洋山深水港的自動化設備，下午3點參訪浦東新區城市綜合運行管理中心、下午5點參訪光大會展中心，晚上出席歡迎晚宴。



柯文哲4日上午9點30分在上海市金山假日酒店參與雙城論壇開幕式，上午10點55分前往雙城論壇分論壇致意，中午12點前往上海金山海峽兩岸青年創業基地與台灣青年共進午餐、座談，接著下午2點15分參訪南僑集團、下午3點參訪上海灣區科創中心，下午5點半則在上海金山假日酒店舉辦台北市政府答謝晚宴。



柯文哲在5日則跨出上海市，前往昆山，上午9點半參訪華東台商子女學校、上午9點45分參拜崑山慧聚寺、上午11點參訪宗仁卿醫院，中午12點與台協座談、午宴，下午3點半前往上海市虹橋商務廣場參訪台企麗寶集團，下午4點半參與上海歡送晚宴，直到晚間7點40分前往虹橋機場搭機返回台北。



其中，台北市議員公費隨團的有親民黨林國成、無黨籍楊靜宇、中國國民黨李傅中武，自費隨團的台北市議員包括新黨侯漢廷、國民黨鍾小平、鍾沛君、陳重文、秦慧珠，及無黨籍的徐立信，共計9名



2019上海—台北雙城論壇柯文哲將親自出席，議題鎖定在經貿、創新、產業交流，並以“創新、合作、未來”為主題，向下延伸出“生物科技產業交流分論壇”、“醫學科技發展分論壇”、“文化分論壇”、“青創與智慧城市分論壇”等四個分論壇，分別探討城市未來的發展模式。



雙城論壇總共有18家媒體、37位記者隨團報道，包括中央社、中評社、台灣中評社、聯合、ETtoday、東森新聞台、中天、TVBS、年代電視、旺報、鏡週刊、上報、多維、鳳凰衛視等媒體，其中從台灣就隨團的隨團16家媒體、26位記者，駐地媒體則有8家媒體、11位記者。