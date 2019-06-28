斷貨卻繼續賣貨，揭秘電商銷量背後的怪現象

中評社北京6月28日電／電商大行其道，銷量是買家判斷商品受歡迎程度的一個重要指標。然而，某些商家竟在這上面打起了歪主意，引發種種怪象，讓買家深感無奈，也讓銷量注水。長此下去，將對電子商務持續健康發展產生不良影響。



“斷貨”也要繼續賣貨？



最近，網購愛好者王凡遇到一件鬧心事。“6·18”購物節時，他趁不少商家打折，下了不少單，決定多囤點貨。



下單之後，好多天過去了，王凡一直收不到貨，所下單子的物流信息顯示“快件正在派送中”，但就是都收不到貨。於是他只好聯繫賣家，賣家卻回復稱，商品斷貨了，無法發貨，如果要收貨，就要繼續等。至於等多長時間，對方始終不給出正面回答。如果不願等，只要在網上點擊“確認收貨”，就可很快拿到退款。



無法發貨，商家退錢，表面看似乎很正常。但作為網絡達人，王凡很不解：“既然斷貨了，為何不把商品下架？還要繼續賣貨？如果只是因為沒來得及下架讓顧客下了單，又無法發貨，只需讓買家申請退貨、關閉交易就可以了。”完全沒有必要弄成“快件正在派送中”，讓買家確認收貨之後再退款。“如此大費周章，耽誤我正常購物。”



已經多次遇到這種情況的小張告訴記者，這樣的商家其實壓根兒就沒想以這個價賣這款商品，這樣做只是為了構造出一條完整的銷售記錄來，“說白了就是刷單、做銷量。”



找人刷單成地下產業鏈



曾在某電商平台經營網店的張旭告訴記者，像王凡遇到的這種刷單行為並不稀奇，很多網店商家甚至請親朋、新老顧客做“刷客”，通過線上下單、線下返款的虛假交易方式來“完成”一筆交易，以提高店鋪的銷量。

