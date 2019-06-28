放棄韋伯？　默克爾或就歐委會主席人選妥協

中評社北京6月28日電／德國總理安格拉·默克爾26日在德國聯邦議院、即議會下院講話，說她依然支持以“領銜候選人”方式推薦歐盟委員會主席人選，但她支持的人選在歐洲議會表決通過的難度不小。



法新社解讀，默克爾言下之意願意就歐委會主席人選妥協。



【挫敗感】



默克爾談及歐委會主席換屆時說：“只有由歐洲理事會推薦的人選才能參與競選歐委會主席，推薦的事情我一個人說了不算。”



多個歐盟機構領導職位今年年底換屆，包括歐盟委員會主席、歐洲理事會主席、歐洲中央銀行行長、歐盟外交和安全政策高級代表、歐洲議會議長5個關鍵崗位。



按照歐盟法規，歐盟28個成員國的領導人提議歐委會主席人選，交予新一屆歐洲議會表決確認。實際操作中，歐委會主席人選一般由歐洲議會第一大黨團推薦，經歐盟成員國領導人認可後交予歐洲議會表決，即所謂“領銜候選人”慣例。



默克爾支持歐洲議會最大黨團歐洲人民黨黨團推薦的德國議員曼弗雷德·韋伯，後者是她領導的德國執政聯盟成員基督教社會聯盟副主席。只是，法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍不同意，理由是韋伯缺乏政治經驗。馬克龍提倡打破“領銜候選人”慣例，支持更多自由派人士執掌歐盟關鍵機構。



歐盟成員國領導人20日至21日在比利時首都布魯塞爾閉門開會，沒有就歐委會主席人選達成一致，定於30日在特別峰會期間繼續磋商。馬克龍說，由歐洲議會前三大黨團各自推薦的人選都沒有得到足夠多的歐盟成員國領導人認可。

