委內瑞拉挫敗一起暗殺總統馬杜羅的計劃

中評社北京6月28日電／委內瑞拉新聞和通信部長豪爾赫·羅德里格斯26日說，委內瑞拉挫敗一起暗殺總統尼古拉斯·馬杜羅並推翻現政府的企圖。



委內瑞拉國家電視台援引羅德里格斯的話報道，多名現役和退役軍人及警察組成一個密謀暗殺網絡，企圖23日和24日採取行動，暗殺總統馬杜羅、總統夫人西莉亞·弗洛雷斯和委內瑞拉制憲大會主席迪奧斯達多·卡韋略等人。



羅德里格斯說，這一網絡的成員準備在一處關鍵政府大樓引爆炸彈，控制首都加拉加斯以東的拉卡洛塔空軍基地並洗劫委內瑞拉中央銀行。他們還想放出遭到政府關押的前國防部長勞爾·巴杜埃爾並推舉他為“總統”。



巴杜埃爾在已故前總統烏戈·查韋斯任內任職，因侵占公共財產和破壞國家統一正在服刑。



羅德里格斯展示據稱截取自56小時視頻錄像的畫面，稱圖謀不軌者經由視頻電話討論襲擊方案。他還出示了落網人員、中尉卡洛斯·薩阿韋德拉的供詞。



卡洛斯·薩阿韋德拉是退役將領拉蒙·薩阿韋德拉的侄子。拉蒙·薩阿韋德拉26日遭委內瑞拉情報人員逮捕。法新社報道，委內瑞拉當局逮捕了至少6名參與密謀的人員。



羅德里格斯指認這些人員得到哥倫比亞總統伊萬·杜克和智利總統塞瓦斯蒂安·皮涅拉·埃切尼克支持，美國總統國家安全事務助理約翰·博爾頓同樣捲入。不過，他沒有出示證據。



馬杜羅晚些時候在電視講話中說，意圖暗殺他的人是美國支持的懦夫。“這不能說是政治，而是法西斯主義。”



馬杜羅去年8月在加拉加斯出席國民警衛隊組建81周年慶典並發表演講，兩架攜帶炸藥的無人駕駛飛機在觀禮台附近爆炸，但沒有傷及馬杜羅。