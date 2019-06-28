國際航空運輸協會商討波音737MAX複飛

中評社北京6月28日電／國際航空運輸協會26日召集多家航空運營企業和監管機構代表參加閉門會議，就美國波音公司737 MAX系列客機複飛交換看法。



因波音737 MAX半年內接連發生兩起空難、致死346人，這一系列將近400架客機在全球範圍陸續停飛，令各大航空運營商承受財務壓力。



作為全球最大的客機製造商，波音迄今還沒有向美國聯邦航空局正式提交軟件升級和飛行員培訓方案，而後者重新向波音發放認證需要耗時數周。



波音對這一系列客機的軟件升級關聯機載MCAS，即防失速系統。這一系統成為兩起空難的調查重點。升級旨在讓這一系統不再“強勢”。



國際航空運輸協會理事長亞歷山大·德·朱尼亞克說，這次在加拿大蒙特利爾協會總部召開的會議旨在“爭取監管者（對737 MAX）的信任”，推動行業內“協調”。加拿大交通部、新加坡民航管理局和美國聯邦航空局代表參加會議。



這是這一國際協會第二次召集類似主題的會議。



路透社報道，印度尼西亞獅子航空公司和埃塞俄比亞航空公司各一架波音737 MAX 8型客機先後在去年底和今年3月墜毀，中國後續率先停飛這一系列客機，美國和加拿大採取行動最遲。



一旦監管部門批准737 MAX複飛，航空運營商必須實施新的飛行員培訓計劃。美國航空運營商預期，培訓過程至少一個月。



一些航空運營商和監管機構認定，飛行員複飛737 MAX系列客機以前必須接受模擬艙培訓。不過，波音建議的最低培訓標準不強調使用模擬器。



波音發言人保羅·貝格曼說，“培訓標準取決於各國監管機構”。