今年確保80萬貧困人口飲水安全

中評社北京6月28日電／27日下午，在國務院政策例行吹風會上，水利部副部長田學斌介紹鞏固提高農村飲水安全保障水平有關情況。



到2018年底，全國農村飲水問題已得到較好解決，但仍存在部分地區供水水量不足、部分工程水質保障能力不高等問題。針對這些問題，水利部指導督促各地按照各省級政府批覆的“十三五”農村飲水安全鞏固提升工程規劃，編制了今明兩年工作方案，細化實化分年度分市縣目標任務和工程舉措。



為切實提升6000萬農村人口供水保障水平，水利部在加大資金支持力度、推進規模化工程建設、推進老舊工程更新改造、基本完成飲水型氟超標改水任務等方面加大工作推進力度。截至今年5月底，各地已提升1300多萬農村人口供水保障水平。



飲水安全是脫貧攻堅“兩不愁三保障”的重要內容。核查顯示，截至2018年底，全國仍有104.3萬貧困人口存在飲水安全問題。截至今年5月底，已解決28.3萬，還剩76萬貧困人口飲水安全問題待解決。



據介紹，水利部將解決貧困人口飲水安全問題作為水利扶貧的頭號工程全力予以推進，採取了三方面舉措：



一是明確農村飲水安全脫貧攻堅評價標準。組織編制了《農村飲水安全評價準則》，從水量、水質、供水保證率、用水方便程度4個方面提出量化指標，指導督促有關省份結合實際進行細化。目前，有脫貧攻堅任務的省份全部明確了農村飲水安全評價標準。



二是精准核實存在飲水問題的貧困人口底數。對這些人口，建立到縣到村工作台賬，並納入全國扶貧開發信息系統，及時更新，動態調整，滾動銷號。