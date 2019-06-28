美民主黨總統競選人辯論開場

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月28日電／美國民主黨總統競選人電視辯論26日晚開場。由於競選人數太多，辯論分為兩場。



首場集中辯論移民政策、醫保改革等經濟和社會議題；共和黨籍總統唐納德·特朗普是所有人共同的抨擊對象，至於“誰最有可能阻擋特朗普連任”，形勢不明朗。



【面孔太多】



民主黨內正式宣布競選總統、并且有資格參加電視辯論的人多達20人，因而辯論分為26日和27日兩場，每場10名“辯手”，由提供辯論平台的全國廣播公司隨機分組。



多數民意調查中支持率領先的民主黨競選人、前副總統喬·拜登被分在第二場。



民主黨競選人幾個月前就在各個關鍵州開始競選活動，電視辯論開場意味著進入2020年總統選舉的新階段，競選人借這一平台集中“露臉”，接受選民檢驗和評判，指望“殺出重圍”。



只是，按照美聯社的說法，大部分美國民衆先前對衆多面孔的民主黨黨內選戰不够關心，而民主黨內指望借兩個小時首場辯論讓競爭形勢明朗化的期待已經落空。



首場辯論的“明星”選手是馬薩諸塞州聯邦參議員伊麗莎白·沃倫，她的“高光”時刻之一是在面對“誰願意完全放棄私人醫療保險、換取政府提供的全民醫保產品”提問時舉手。當晚10名選手中，僅有她和紐約市長比爾·德布拉西奧（中文名“白思豪”）支持這一方案。



民主黨人貝拉克·奧巴馬任總統時，費力推行醫療保險改革，希望普及政府補貼的“平價醫保”產品。醫保改革法案雖獲通過，共和黨迄今沒有放棄推翻法案的努力，民主黨內同樣意見分歧嚴重。＜nextpage＞



定於參加27日第二場辯論的另一名競選人伯尼·桑德斯主張建立由政府埋單、運營的“全民醫療保險”體制、完全摒棄私人醫保市場，沃倫聲明她支持桑德斯的立場。不過，首場辯論的多數競選人主張“公私并行”。



【分歧明顯】



美聯社報道，首場辯論顯示民主黨人一致渴望擊敗特朗普，但就“什麼樣的候選人最有可能實現這一目標”有分歧。



一邊是沃倫、桑德斯為代表的“激進派”，呼籲對美國現行政策作大幅改革，包括推行全民醫保、免費大學、免費托兒服務，對外來移民更寬容，對富人增稅……以增進“社會公平”。



沃倫被質問這類激進措施是否會拖累美國經濟，她回答：“現在這個經濟體制為誰服務？它造福於占比越來越小的頂層人士……這是實打實的腐敗……我們需要作結構性改變。”



另一邊是所謂“溫和派”或“實用派”，包括還沒有上場辯論的前總統拜登以及知名度不高的前馬裡蘭州聯邦衆議員約翰·德萊尼，試圖走“中間”路綫，指望吸引盡可能多的派別支持。



【特朗普嫌“無聊”】



不出預料，現任總統特朗普及其政策成為民主黨競選人的衆矢之的，但沒有成為當晚辯論焦點。華盛頓州州長傑伊·英斯利把特朗普稱為“美國安全的最大威脅”。



移民政策辯論顯現民主黨競選人與特朗普強硬立場的顯著差別，同時暴露民主黨內鮮明分歧。

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曾擔任奧巴馬政府住房與城市發展部長的朱利安·卡斯特羅呼籲黨內對手與他聯手修改移民法律，尋求將移民非法入境美國不再列為刑事犯罪。他的立場得到沃倫、英斯利等多人支持，但反對者說這不利於打擊邊境的毒品和人口走私犯罪。



辯論舉行時，特朗普正在飛往日本出席二十國集團峰會途中。他行前說，會在總統專機“空軍一號”上收看電視辯論。



他當晚在社交媒體“推特”發布的第一條評語全部用英文大寫字母寫成：“無聊！”（沈敏）



（新聞來源：新華網）