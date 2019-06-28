六成在日外國人認為房源信息不足

日本東京（圖片來源：網絡） 中評社北京6月28日電／據《日本新華僑報》報道，近日，日本總務省行政評價局發布調查結果稱，在日本企業、大學工作的外國人以及留學生中，90.4%的人認為，有必要借助官方支援以改善生活環境，尤其是住宅、醫療信息以及多國語言行政服務等。



在今年4月正式實施《入管法》修正案後，日本總務省對375名外國人實施調查，旨在了解在日外國人的具體生活需求。整體而言，外國人對於日本的生活環境較為滿意，同時認為有需要改進之處。82.9%的受訪者對日本環境表示“非常滿意”“較為滿意”，理由是治安良好、健康保險力度大等。



然而，在日外國人也認為日本還有美中不足的地方。認為“有必要更多地提供願意租給外國人的房源信息”的占受訪者總體的63.7%。



在日華人葛先生表示，“在日本找房子很花費時間和精力，好容易找到價格和地段合適的房子，但房東一聽說是外國人就拒絕了，我身邊有不少朋友都有過類似的經歷。”



除租房之外，44%的在日外國人希望“提供能用英語或者其他語言就診的醫院信息”，43.7%的人希望“日本和祖國的養老金能夠接軌”，33%的人希望“推進多國語言的行政服務”。



此外，雇用了外籍員工的日本企業也同樣認為政府、機構需要提供更多的支持，比如政府寄給在日外國人的明信片，提醒繳納年金保險費用的，上面只有日語，導致很多外國人理解不了，應該考慮改進。



日本總務省行政評價局則表示，在為外國人提供更完善服務的過程當中，直接接觸外國人的地方自治體的作用至關重要。總務省今後會分享各地方自治體完善外國人生活環境的優秀案例，供相互參考學習。



來源：中國僑網